به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس اظهار داشت: عملیات راهاندازی دو حلقه چاه فهلیان به شمارههای ۲۰۷ و ۲۰۰ با مجموع ظرفیت تولید ۸هزار بشکه در روز با موفقیت به انجام رسید و نفت تولیدی این چاهها از طریق خط لوله جریانی احداثشده توسط گروه پتروپارس به منیفولدهای جنوبی میدان آزادگان و تأسیسات فرآورش غرب کارون منتقل شد.
وی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند نتیجه اعتماد کارفرمای محترم و تلاشهای بیوقفه کارکنان متخصص و سختکوش گروه پتروپارس است و نویدبخش روزهای روشنتری برای گروه پتروپارس و صنعت نفت کشور به شمار میرود.
همچنین ابراهیم ناری، مجری طرح میدان مشترک آزادگان جنوبی با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: با راهاندازی این دو چاه، ظرفیت تولید گروه پتروپارس در آزادگان جنوبی به ۵۸هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید؛ همچنین طبق برنامهریزی انجامشده، در هفته آینده سه حلقه چاه دیگر با مجموع ظرفیت تولید ۴۲۰۰ بشکه در روز، راهاندازی و وارد مدار تولید خواهند شد.
