افزایش ۸ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران

با راه‌اندازی دو حلقه چاه جدید در میدان آزادگان جنوبی، ظرفیت تولید نفت ایران ۸هزار بشکه در روز افزایش یافت.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، حمیدرضا ثقفی، مدیرعامل گروه پتروپارس اظهار داشت: عملیات راه‌اندازی دو حلقه چاه فهلیان به شماره‌های ۲۰۷ و ۲۰۰ با مجموع ظرفیت تولید ۸هزار بشکه در روز با موفقیت به انجام رسید و نفت تولیدی این چاه‌ها از طریق خط لوله جریانی احداث‌شده توسط گروه پتروپارس به منیفولدهای جنوبی میدان آزادگان و تأسیسات فرآورش غرب کارون منتقل شد.

وی ادامه داد: این موفقیت ارزشمند نتیجه اعتماد کارفرمای محترم و تلاش‌های بی‌وقفه کارکنان متخصص و سخت‌کوش گروه پتروپارس است و نویدبخش روزهای روشن‌تری برای گروه پتروپارس و صنعت نفت کشور به شمار می‌رود.

همچنین ابراهیم ناری، مجری طرح میدان مشترک آزادگان جنوبی با اشاره به اهمیت این موفقیت افزود: با راه‌اندازی این دو چاه، ظرفیت تولید گروه پتروپارس در آزادگان جنوبی به ۵۸هزار و ۹۰۰ بشکه در روز رسید؛ همچنین طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در هفته آینده سه حلقه چاه دیگر با مجموع ظرفیت تولید ۴۲۰۰ بشکه در روز، راه‌اندازی و وارد مدار تولید خواهند شد.

نفت ایران تولید نفت افزایش تولید
