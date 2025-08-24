En
تنش در آستانه دیدار ترامپ و رئیس‌جمهور کره جنوبی

کره شمالی بار دیگر دست به آزمایش شلیک موشک زد و این آزمایش نشان داد که این سامانه‌های موشکی از «قدرت رزمی بالایی» برخوردارند.
روزنامه الشرق الاوسط گزارش داد، کره شمالی از آزمایش دو موشک جدید پدافند هوایی با نظارت مستقیم «کیم جونگ اون» رهبر این کشور خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ به گزارش رسانه‌های رسمی پیونگ‌یانگ، این آزمایش نشان داد که این سامانه‌های موشکی از «قدرت رزمی بالایی» برخوردارند.

خبرگزاری مرکزی کره (KCNA) اعلام کرد: آزمایش پرتاب ثابت کرد ویژگی‌های فنی این دو نوع موشک به‌طور کامل برای انهدام اهداف هوایی متنوع مناسب است.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که قرار است روز دوشنبه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا و «لی جائه میونگ» رئیس‌جمهور کره جنوبی دیدار کنند.

تنش در آستانه دیدار ترامپ و رئیس‌جمهور کره جنوبی

از سوی دیگر، ارتش کره جنوبی هفته گذشته خبر داد که نیروهای این کشور به سمت تعدادی از سربازان کره شمالی که برای لحظاتی از مرز نظامی عبور کرده بودند، تیراندازی هشدارآمیز کرده است.

در واکنش، «کو جونگ چول» یک ژنرال کره شمالی این اقدام را «تحریک نظامی عمدی» خواند و هشدار داد که چنین حوادثی می‌تواند اوضاع را به مرحله‌ای «غیرقابل کنترل» بکشاند.

همزمان، رئیس‌جمهور کره جنوبی روز جمعه وعده داد برای بازسازی اعتماد با پیونگ‌یانگ و اجرای دوباره «توافق‌نامه نظامی» که به کاهش تنش‌های مرزی کمک می‌کند، تلاش کند. این در حالی است که کره شمالی پیش‌تر اعلام کرده تمایلی به بهبود روابط با سئول ندارد.

 

کره جنوبی ترامپ آزمایش موشکی پرتاب موشک
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
