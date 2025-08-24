En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

۵ ویتامین مفید برای کاهش اضطراب

تحقیقات نشان می‌دهد ارتباط مستقیمی بین کمبود ویتامین و زوال شناختی و چالش‌های عاطفی وجود دارد. حتی فراتر از فواید سلامت جسمی، برخی ویتامین‌ها مانند ویتامین D و B می‌توانند در کاهش علائم خفیف اختلال خلقی موثر باشند.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۷۷
| |
422 بازدید
۵ ویتامین مفید برای کاهش اضطراب

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تحقیقات اثبات کرده است که مکانیسم‌های بسیاری از مکمل‌ها مشابه SSRIها (مهارکننده‌های انتخابی بازجذب سروتونین) است که اغلب برای اضطراب و افسردگی تجویز می‌شوند. بهترین ویتامین‌ها برای کمک به اضطراب شامل ویتامین‌های محلول در آب هستند که به سرعت در بدن حل می‌شوند و همچنین ویتامین‌های محلول در چربی که در جریان خون گردش می‌کنند و توسط بدن ذخیره می‌شوند، از جمله:

۱) ویتامین A

اسیدهای چرب موجود در ویتامین A برای کمک به افرادی که از حملات پانیک و اختلال اضطراب فراگیر (GAD) رنج می‌برند، مفید است.

۲) ویتامین D

کمبود ویتامین D با سطوح بالاتر اضطراب مرتبط است. بر اساس یک مطالعه مروری در سال ۲۰۱۵، افراد مبتلا به علائم اضطراب یا افسردگی گاهی اوقات سطوح کلسیدیول (یا کلسیفدیول) را نیز کاهش می‌دهند، که وقتی ویتامین D در بدن تجزیه می‌شود، ایجاد می‌شود.

از آنجایی که تعداد کمی از غذاهای گیاهی حاوی ویتامین D هستند، مصرف مکمل‌های غذایی ویتامین D، گذراندن زمان بیشتر در آفتاب و خوردن ماهی‌های چرب مانند سالمون می‌تواند سطح ویتامین D را افزایش داده و به کاهش اضطراب کمک کند.

۳) ویتامین E

کمبود ویتامین E می‌تواند منجر به تشدید علائم اضطراب شود. تحقیقات نشان می‌دهد ویتامین E، که سرشار از آنتی اکسیدان است، ممکن است به بازگرداندن تعادل عاطفی و مبارزه با علائم اختلال اضطراب فراگیر (GAD) کمک کند.

۴) ویتامین K

یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که سطوح بالای گلوکز خون، کمبود حافظه، افسردگی و اضطراب همگی با مصرف ویتامین K کاهش می‌یابد.

۵) ویتامین C

مکمل‌های ویتامین C به طور بالقوه می‌توانند نتایج مفیدی را در درمان برخی بیماری‌های سلامت روان مانند اختلال افسردگی اساسی (MDD) و اضطراب ارائه دهند. این یکی از بهترین ویتامین‌ها برای درمان اضطراب است، زیرا به عنوان یک آنتی اکسیدان با تضمین تعادل در سیستم عصبی شما، نقش درمانی مهمی در درمان اضطراب ایفا کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اضطراب ویتامین ویتامین A ویتامین c خلق و خو خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چگونه استرس را از بین ببریم؟
۱۱ ماده غذایی که استرس را از بین می‌برند
کنکوری‌ها این دو ویتامین را حتما بخورند
۹ خوردنی برای کاهش اضطراب
نوشیدنی‌های مناسب برای کاهش استرس
۹ کار اشتباهی که نگرانی و اضطراب ما را افزایش می‌دهد
ویتامین‌هایی که علائم اضطراب را کاهش می‌دهند
چرا هنگام صحبت با تلفن مضطرب می‌شویم؟
۱۵ روش برای کنترل اضطراب
استرس را با این ۱۱ خوردنی مرخص کنید!
تا می‌توانید استرس«مفید» را در خود پرورش دهید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۱۸ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۹۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۹۳ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
tabnak.ir/005YWv
tabnak.ir/005YWv