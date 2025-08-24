۵ ویتامین مفید برای کاهش اضطراب

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، تحقیقات اثبات کرده است که مکانیسمهای بسیاری از مکملها مشابه SSRIها (مهارکنندههای انتخابی بازجذب سروتونین) است که اغلب برای اضطراب و افسردگی تجویز میشوند. بهترین ویتامینها برای کمک به اضطراب شامل ویتامینهای محلول در آب هستند که به سرعت در بدن حل میشوند و همچنین ویتامینهای محلول در چربی که در جریان خون گردش میکنند و توسط بدن ذخیره میشوند، از جمله:
۱) ویتامین A
اسیدهای چرب موجود در ویتامین A برای کمک به افرادی که از حملات پانیک و اختلال اضطراب فراگیر (GAD) رنج میبرند، مفید است.
۲) ویتامین D
کمبود ویتامین D با سطوح بالاتر اضطراب مرتبط است. بر اساس یک مطالعه مروری در سال ۲۰۱۵، افراد مبتلا به علائم اضطراب یا افسردگی گاهی اوقات سطوح کلسیدیول (یا کلسیفدیول) را نیز کاهش میدهند، که وقتی ویتامین D در بدن تجزیه میشود، ایجاد میشود.
از آنجایی که تعداد کمی از غذاهای گیاهی حاوی ویتامین D هستند، مصرف مکملهای غذایی ویتامین D، گذراندن زمان بیشتر در آفتاب و خوردن ماهیهای چرب مانند سالمون میتواند سطح ویتامین D را افزایش داده و به کاهش اضطراب کمک کند.
۳) ویتامین E
کمبود ویتامین E میتواند منجر به تشدید علائم اضطراب شود. تحقیقات نشان میدهد ویتامین E، که سرشار از آنتی اکسیدان است، ممکن است به بازگرداندن تعادل عاطفی و مبارزه با علائم اختلال اضطراب فراگیر (GAD) کمک کند.
۴) ویتامین K
یک مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که سطوح بالای گلوکز خون، کمبود حافظه، افسردگی و اضطراب همگی با مصرف ویتامین K کاهش مییابد.
۵) ویتامین C
مکملهای ویتامین C به طور بالقوه میتوانند نتایج مفیدی را در درمان برخی بیماریهای سلامت روان مانند اختلال افسردگی اساسی (MDD) و اضطراب ارائه دهند. این یکی از بهترین ویتامینها برای درمان اضطراب است، زیرا به عنوان یک آنتی اکسیدان با تضمین تعادل در سیستم عصبی شما، نقش درمانی مهمی در درمان اضطراب ایفا کند.
