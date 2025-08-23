دستگیری سریع قاتل فراری در دزفول

به گزارش تابناک به نقل از فارس، روح اله یاری‌زاده، فرمانده انتظامی شهرستان دزفول، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از مناطق شهرستان دزفول با استفاده از سلاح سرد و متواری شدن از صحنه جرم، موضوع دستگیری قاتل فراری بصورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران کلانتری ۲۰ شهید حاجی مراد نادری با حضور به موقع در صحنه جرم و تسلط اطلاعاتی خود موفق به شناسایی هویت و مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، وی را در کمتر از ۲ ساعت از ارتکاب جرم در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول ضمن کشف چاقوی به کار رفته در قتل، تصریح کرد: متهم در تحقیقات و بررسی های به عمل آمده توسط پلیس به بزه انتسابی معترف و علت و انگیزه خود را اختلافات قبلی مطرح کرد.