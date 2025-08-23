En
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی

سرلشکر پاکپور در پیامی به مناسبت روز پزشک ضمن تقدیر از مجاهدت‌های سنگرداران سلامت، این روز را به پزشکان ایرانی تبریک گفت.
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، متن پیام فرمانده کل سپاه پاسداران بمناسبت روز پزشک به شرح زیر می‌باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَمَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ۚ

یکم شهریور ماه زادروز شیخ الرئیس بوعلی سینا حکیم نامدار ایرانی به عنوان "روز پزشک" و پنجم شهریورماه زادروز زکریای رازی دانشمند شهیر ایرانی به عنوان "روز داروساز" نامیده شده است. این مناسبت ارزشمند را ارج نهاده و فرارسیدن این ایام مهم را به جامعه پزشکی ایران اسلامی به ویژه پزشکان و داروسازان نظام سلامت سپاه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

حضور مومنانه و مجاهدانه پزشکان پاسدار، همواره برگ زرینی در دفتر افتخارات انقلاب اسلامی بوده است؛ مجاهدانی که در دوران دفاع مقدس؛ با دستانی آغشته به مرهم قلبی سرشار از ایمان، در کنار رزمندگان، زخم‌ها را بستند و امید را جاری ساختند.

در روز‌های سخت همه گیری کرونا، شما سنگرداران سلامت با روحیه عاشورایی و جهادی، بی‌پروا از خطر، از جان خود گذشتید تا جان هم‌وطنان را نجات دهید و بار دیگر نشان دادید که پاسداری تنها در میدان نبرد معنا ندارد، بلکه پاسداران در میدان خدمت به مردم نیز پرچمدار هستند.

در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نظام سلطه جهانی و رژیم منحوس صهیونیستی، نیز بار دیگر صحنه‌ای درخشان از فداکاری و مهارت رقم زدید؛ در روز‌هایی که آتش دشمن جان‌ها را تهدید می‌کرد، شما همچون رزمندگان خط مقدم، به مداوای مجروحان پرداختید و با سرعت و دقت، جان‌های ارزشمند را از کام مرگ رهانیدید. این اقدام ارزشمند نشانه‌ای روشن از پیوند مقدس میان ایمان، تخصص و روحیه ایثارگری است.

تلاش بی‌وقفه، تعهد الهی و وفاداری شما عزیزان، جان برکفان عرصه سلامت به آرمان‌های انقلاب و ولایت و همراهی مشفقانه و آگاهانه خانواده‌های محترم و فداکار شما را شایسته بلندمرتبه‌ترین قدردانی و صمیمانه‌ترین مراتب سپاسگزاری می‌دانم.

امید است با اتکا به الطاف الهی و در پرتو رهنمود‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) همچنان پرچمدار جهاد در عرصه سلامت بوده و در سنگر خدمت به اسلام و ایران، همواره سرافراز و پیروز باشید.

سرلشکر پاسدار محمد پاکپور

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
