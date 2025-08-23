En
حمله به رزیدنت یک بیمارستان در روز پزشک

حمله به یک رزیدنت جوان در بیمارستان شهید صیاد شیرازی گرگان در روز پزشک، واکنش سریع پلیس و دستگاه قضائی را در پی داشت.
کد خبر: ۱۳۲۴۳۴۰
789 بازدید
حمله به رزیدنت یک بیمارستان در روز پزشک

به گزارش تابناک به نقل از مهر از روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، در روز پزشک که به‌منظور تجلیل از تلاش‌های ایثارگرانه جامعه پزشکی نام‌گذاری شده است، حادثه‌ای تلخ در اورژانس این بیمارستان رخ داد که طی آن، یکی از همراهان بیمار به‌طور ناگهانی اقدام به ضرب‌وشتم رزیدنت کرده و موجب شکستگی بینی این پزشک جوان شد.

این حادثه در حالی رخ داد که پزشکان، به‌ویژه رزیدنت‌های جوان، با ساعات طولانی شیفت، فشارهای طاقت‌فرسا و دوری از خانواده، بار سنگین خدمت در خط مقدم درمان را به دوش می‌کشند و سلامت مردم را بر آرامش خود ترجیح می‌دهند.

پس از وقوع این حادثه، بلافاصله با پیگیری ریاست بیمارستان و حضور سریع نیروهای انتظامی، فرد خاطی دستگیر و پس از تنظیم شکایت رسمی در کلانتری ۱۱ گرگان، به دستور قاضی کشیک به دادسرا منتقل شد.

ریاست مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی ضمن محکوم کردن این اقدام نابخردانه، با اشاره به حمایت‌های اجتماعی مردم گلستان از پزشکان، افزود: مردم شریف گلستان همواره قدردان تلاش‌ها و زحمات کادر سلامت بوده و هستند. امروز بیش از هر زمان دیگر باید بدانیم که پزشکان و پرستاران سرمایه‌های ارزشمند این سرزمین‌اند.

