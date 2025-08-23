En
واکنش زیدآبادی به سخنان خاتمی با یادآوری رد صلاحیت لاریجانی

یک فعال سیاسی و روزنامه نگار در واکنش به صحبت‌های احمد خاتمی، امام جمعه تهران، رد صلاحیت علی لاریجانی را یادآوری کرد.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۰ 23 August 2025
به گزارش تابناک؛ احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: سید احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعۀ تهران ضمن حمله به استاندار مازندران گفته است: «چرا کارگزاری می‌گوید وقتی مردم گرسنه هستند، اعتقادی به حجاب و عفاف ندارد؟ حجاب از بدیهیات دین است. بیخود کردی مسئولیت گرفتی! بعد آن کارگزار می‌گوید منظورم لایحه حجاب بود که این عذر بدتر از گناه است زیرا ۱۲ عضو شورای نگهبان آن لایحه را تایید کرده‌اند.»

ظاهراً برخی از این ۱۲ عضو شورای نگهبان در حالی نظرات خود را وحی منزل تصور می‌کنند که حتی نظام سیاسی هم دیگر به تشخیص و داوری آنها اعتمادی ندارد. از همین رو، کسی را که آنها برای تصدی امور اجرایی دو بار رد صلاحیت کردند، به عنوان «مسئول امنیت کشور» انتخاب می‌کنند!

