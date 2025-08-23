انتقاد از اظهارات دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی برای صیانت از اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکارها در مقابل تبعات حقوقی چه کرده است؟!

به گزارش تابناک؛ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در روزهای گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران توسط پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر حکم قاضی وجود داشته باشد ایتا و غیره اطلاعات کاربر را در اختیار قاضی می‌گذارند و بایستی بگذارند.»

پس از آن امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی‌اش گفت: آقای فیروزآبادی، اینکه اظهر من الشمس است که در شرایط فعلی، قاضی به هر کسب و کاری نامه بدهد مجبور به پاسخ است.

سوال اینجاست که شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکارها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟

آیا درخواست قاضی از کسب و کارها شامل هر اطلاعاتی می‌شود یا پروتکلی برایش در نظر گرفته‌اید؟

آیا کسب و کار می‌تواند برای کاربرش وکیل بگیرد؟

متاسفانه جور کم‌کاری نهادهای مسئول را کسب‌وکارها می‌کشند!