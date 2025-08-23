En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

انتقاد از اظهارات دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی

شورای عالی فضای مجازی برای صیانت از اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکارها در مقابل تبعات حقوقی چه کرده است؟!
کد خبر: ۱۳۲۴۲۳۲
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۲ 23 August 2025
|
759 بازدید

شورای عالی فضای مجازی برای صیانت از اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکارها در مقابل تبعات حقوقی چه کرده است؟!

به گزارش تابناک؛ ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی، در روزهای گذشته در مصاحبه‌ای به موضوع در اختیار گذاشتن اطلاعات کاربران توسط پیام‌رسان‌های داخلی اشاره کرد و گفت: «اگر حکم قاضی وجود داشته باشد ایتا و غیره اطلاعات کاربر را در اختیار قاضی می‌گذارند و بایستی بگذارند.»

پس از آن امین شریفی، مدیرعامل سروش‌پلاس در واکنش به این اظهارات در صفحه شخصی‌اش گفت: آقای فیروزآبادی، اینکه اظهر من الشمس است که در شرایط فعلی، قاضی به هر کسب و کاری نامه بدهد مجبور به پاسخ است.

سوال اینجاست که شما برای صیانت از حقوق و اطلاعات کاربران و حمایت از کسب‌وکارها در مقابل تبعات حقوقی چه کردید؟

آیا درخواست قاضی از کسب و کارها شامل هر اطلاعاتی می‌شود یا پروتکلی برایش در نظر گرفته‌اید؟
آیا کسب و کار می‌تواند برای کاربرش وکیل بگیرد؟

متاسفانه جور کم‌کاری نهادهای مسئول را کسب‌وکارها می‌کشند!

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
شورای عالی فضای مجازی فضای مجازی ابوالحسن فیروز آبادی خبر فوری
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نامه ۱۳۶ نماینده به شورای عالی فضای مجازی برای تداوم فیلترینگ
اینکه هم فضای مجازی بسته شود و هم فیلتر شکن فروخته شود با اخلاق سازگار نیست/ نباید گذاشت مردم زیر بار مشکلات خم شوند/ کاری انجام دهید و به گونه‌ای انجام دهید که اگر دیگری بفهمد، خجل نشوید!
اینترنت ماهواره‌ای شاید تا یک سال دیگر به کشور ما بیاید
تنظیم سند راهبردی فضای‌مجازی بامشارکت نظام اجرایی
روایت آخرین جلسهٔ شورای‌عالی فضای مجازی
باید حرمت فضای مجازی را نگه داریم
فضای مجازی می‌تواند در بخش تولید تحرک ایجاد کند
حفظ هویت در فضای مجازی باید خواست ملت‌ها باشد
روحانی: نمی‌توان جامعه را از اینترنت محروم کرد
باید عذربخواهیم که «فضایِ مجازیِ وِل» توسعه داده شده است!
نگرانی از اعتیاد به "قُمار" در فضای مجازی
اشکال‌های زیادی در سند شورای عالی فضای مجازی وجود دارد
افشاگری رئیس جمهور از ناکارآمدی در فضای مجازی
درخواست ورود حوزه‌های علمیه به تحولات فضای مجازی
مجلس یازدهم لطفا جور شورایعالی فضای مجازی را بکشد
حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی
تهدید‌های فضای مجازی باید به حداقل ممکن برسد
دوره خبر و سیاست پنهان پایان یافته است
باید نظام آموزشی و تربیتی کشور بازتعریف شود
فیروزآبادی: فضای مجازی ابزار دست آمریکا است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YUa
tabnak.ir/005YUa