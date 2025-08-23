ترامپ مثلث علیه خودش را تکمیل کرد!

هند و روسیه در واکنش به تعرفه‌های سنگین آمریکا، توافق کردند همکاری تجاری خود را گسترش دهند؛ اقدامی که نشان‌دهنده مقاومت دهلی‌نو در برابر فشارهای ترامپ است.

در حالی‌که تعرفه‌های گمرکی سنگین آمریکا بر کالاهای وارداتی از هند موجب تشدید تنش‌های تجاری شده، دهلی‌نو با شتابی بی‌سابقه در حال تقویت روابط اقتصادی خود با رقبای واشنگتن، یعنی روسیه و چین است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روز پنجشنبه در مسکو، وزرای خارجه هند و روسیه در دیداری رسمی توافق کردند تا سطح روابط تجاری دوجانبه را ارتقا دهند؛ توافقی که نه تنها نشانی از عقب‌نشینی هند در مقابل فشارهای آمریکا ندارد، بلکه حاکی از عزم راسخ دهلی‌نو برای مقابله با سیاست‌های یک‌جانبه و تنبیهی واشنگتن است.

این سیاست‌ها، به‌ویژه در دوران دونالد ترامپ، شدت گرفته است؛ رئیس‌جمهوری آمریکا با رویکردی نامتوازن و گاه غیرقابل پیش‌بینی، تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای هندی را تا سقف ۵۰ درصد افزایش داده است.

این اقدام، به‌دلیل خرید گسترده نفت روسیه توسط هند، به‌عنوان نوعی «تنبیه اقتصادی» تلقی شده است؛ در حالی‌که هند، همانند چین، یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه است، آمریکا مدعی است که این خریدها به تامین مالی جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند؛ ادعایی که دهلی‌نو آن را صراحتاً رد کرده و آن را مصداق آشکار «استاندارد دوگانه» غرب می‌داند.

وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود، سابرامانیام جایشانکار، گفت: «ما در زمینه انرژی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، نتایج قابل توجهی به دست آورده‌ایم. هند یکی از بازارهای اصلی نفت روسیه است و ما پروژه‌های مشترکی را برای استخراج منابع انرژی، چه در خاک روسیه، چه در شرق دور و حتی قطب شمال در دست اجرا داریم.»

جایشانکار نیز با تأکید بر قدمت روابط هند و روسیه از دوران اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، گفت: «روابط دو کشور یکی از پایدارترین روابط قدرت‌های بزرگ در جهان است.»

او افزود: «ما مصمم هستیم سطح صادرات هند به روسیه را افزایش دهیم، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون داروسازی، کشاورزی و نساجی. این افزایش صادرات می‌تواند توازن تجاری فعلی را که به‌شدت به نفع روسیه است، تعدیل کند.»

در بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه هند نیز آمده است که دو کشور قصد دارند موانع غیرتعرفه‌ای و مقررات زائد را به‌سرعت برطرف کنند تا زمینه برای گسترش تجارت دوجانبه هموار شود.

ائتلاف آسیایی برای مقابله با فشارهای واشنگتن

در حالی که دولت آمریکا در دوران ترامپ و پس از آن، با تهدید به تحریم، کشورها را از همکاری با روسیه بازمی‌دارد، هند و چین بی‌اعتنا به این فشارها، مسیر جدیدی برای شراکت اقتصادی ترسیم کرده‌اند. به‌ویژه در هفته جاری، هند و چین پس از مدت‌ها تنش مرزی، در گامی مهم اعلام کردند که پروازهای مستقیم بین دو کشور از سر گرفته می‌شود و همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

روز چهارشنبه، وزیر خارجه چین، وانگ یی، با سفر به دهلی‌نو و دیدار با آجیـت دووال، مشاور امنیت ملی هند، در چارچوب بیست‌وچهارمین دور مذاکرات دو کشور، بر لزوم حل و فصل دیپلماتیک اختلافات تأکید کرد. به گفته مقام‌های دو طرف، تسهیل صدور ویزا، گسترش مبادلات تجاری و ازسرگیری پروازها از جمله توافقات این دیدار بود.

هرچند روابط دو قدرت آسیایی پس از درگیری‌های مرزی سال ۲۰۲۰ به‌شدت تیره شده بود، اما ظاهراً شرایط ژئوپلیتیکی جدید و بی‌اعتمادی مشترک نسبت به سیاست خارجی بی‌ثبات آمریکا، آنها را به نزدیکی مجدد سوق داده است.

واشنگتن در انزوای دیپلماتیک؟

از نگاه تحلیلگران، آنچه امروز در روابط اقتصادی آسیا می‌گذرد، بیش از آن‌که یک اتحاد سنتی یا منطقه‌ای باشد، پاسخی است راهبردی به رفتارهای تحمیلی غرب، به‌ویژه آمریکا.

هند با در پیش گرفتن دیپلماسی متوازن، نه تنها استقلال خود را در خرید نفت از روسیه حفظ کرده، بلکه با چین نیز در حال بازسازی روابط است؛ اقدامی که می‌تواند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را در آسیا تحت فشار قرار دهد.

آمریکا که روزگاری تنها بازیگر تعیین‌کننده معادلات اقتصادی در منطقه بود، اکنون در مواجهه با ائتلاف‌های جدید شرقی، با چالش انزوای سیاسی و کاهش نفوذ مواجه شده است؛ مسیری که بخشی از آن، میراث مستقیم سیاست‌های تنبیهی و تعرفه‌محور ترامپ است.

