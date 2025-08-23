En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ مثلث علیه خودش را تکمیل کرد!

هند و روسیه در واکنش به تعرفه‌های سنگین آمریکا، توافق کردند همکاری تجاری خود را گسترش دهند؛ اقدامی که نشان‌دهنده مقاومت دهلی‌نو در برابر فشارهای ترامپ است.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۲۸
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۵ 23 August 2025
|
1057 بازدید

در حالی‌که تعرفه‌های گمرکی سنگین آمریکا بر کالاهای وارداتی از هند موجب تشدید تنش‌های تجاری شده، دهلی‌نو با شتابی بی‌سابقه در حال تقویت روابط اقتصادی خود با رقبای واشنگتن، یعنی روسیه و چین است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روز پنجشنبه در مسکو، وزرای خارجه هند و روسیه در دیداری رسمی توافق کردند تا سطح روابط تجاری دوجانبه را ارتقا دهند؛ توافقی که نه تنها نشانی از عقب‌نشینی هند در مقابل فشارهای آمریکا ندارد، بلکه حاکی از عزم راسخ دهلی‌نو برای مقابله با سیاست‌های یک‌جانبه و تنبیهی واشنگتن است.

این سیاست‌ها، به‌ویژه در دوران دونالد ترامپ، شدت گرفته است؛ رئیس‌جمهوری آمریکا با رویکردی نامتوازن و گاه غیرقابل پیش‌بینی، تعرفه‌های گمرکی بر کالاهای هندی را تا سقف ۵۰ درصد افزایش داده است.

این اقدام، به‌دلیل خرید گسترده نفت روسیه توسط هند، به‌عنوان نوعی «تنبیه اقتصادی» تلقی شده است؛ در حالی‌که هند، همانند چین، یکی از بزرگ‌ترین خریداران نفت روسیه است، آمریکا مدعی است که این خریدها به تامین مالی جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند؛ ادعایی که دهلی‌نو آن را صراحتاً رد کرده و آن را مصداق آشکار «استاندارد دوگانه» غرب می‌داند.

وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف در نشست خبری مشترک با همتای هندی خود، سابرامانیام جایشانکار، گفت: «ما در زمینه انرژی، به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، نتایج قابل توجهی به دست آورده‌ایم. هند یکی از بازارهای اصلی نفت روسیه است و ما پروژه‌های مشترکی را برای استخراج منابع انرژی، چه در خاک روسیه، چه در شرق دور و حتی قطب شمال در دست اجرا داریم.»

جایشانکار نیز با تأکید بر قدمت روابط هند و روسیه از دوران اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، گفت: «روابط دو کشور یکی از پایدارترین روابط قدرت‌های بزرگ در جهان است.» 

او افزود: «ما مصمم هستیم سطح صادرات هند به روسیه را افزایش دهیم، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون داروسازی، کشاورزی و نساجی. این افزایش صادرات می‌تواند توازن تجاری فعلی را که به‌شدت به نفع روسیه است، تعدیل کند.»

در بیانیه‌ای از سوی وزارت خارجه هند نیز آمده است که دو کشور قصد دارند موانع غیرتعرفه‌ای و مقررات زائد را به‌سرعت برطرف کنند تا زمینه برای گسترش تجارت دوجانبه هموار شود.

ائتلاف آسیایی برای مقابله با فشارهای واشنگتن

در حالی که دولت آمریکا در دوران ترامپ و پس از آن، با تهدید به تحریم، کشورها را از همکاری با روسیه بازمی‌دارد، هند و چین بی‌اعتنا به این فشارها، مسیر جدیدی برای شراکت اقتصادی ترسیم کرده‌اند. به‌ویژه در هفته جاری، هند و چین پس از مدت‌ها تنش مرزی، در گامی مهم اعلام کردند که پروازهای مستقیم بین دو کشور از سر گرفته می‌شود و همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد.

روز چهارشنبه، وزیر خارجه چین، وانگ یی، با سفر به دهلی‌نو و دیدار با آجیـت دووال، مشاور امنیت ملی هند، در چارچوب بیست‌وچهارمین دور مذاکرات دو کشور، بر لزوم حل و فصل دیپلماتیک اختلافات تأکید کرد. به گفته مقام‌های دو طرف، تسهیل صدور ویزا، گسترش مبادلات تجاری و ازسرگیری پروازها از جمله توافقات این دیدار بود.

هرچند روابط دو قدرت آسیایی پس از درگیری‌های مرزی سال ۲۰۲۰ به‌شدت تیره شده بود، اما ظاهراً شرایط ژئوپلیتیکی جدید و بی‌اعتمادی مشترک نسبت به سیاست خارجی بی‌ثبات آمریکا، آنها را به نزدیکی مجدد سوق داده است.

واشنگتن در انزوای دیپلماتیک؟

از نگاه تحلیلگران، آنچه امروز در روابط اقتصادی آسیا می‌گذرد، بیش از آن‌که یک اتحاد سنتی یا منطقه‌ای باشد، پاسخی است راهبردی به رفتارهای تحمیلی غرب، به‌ویژه آمریکا.

هند با در پیش گرفتن دیپلماسی متوازن، نه تنها استقلال خود را در خرید نفت از روسیه حفظ کرده، بلکه با چین نیز در حال بازسازی روابط است؛ اقدامی که می‌تواند سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و امنیتی ایالات متحده را در آسیا تحت فشار قرار دهد.

آمریکا که روزگاری تنها بازیگر تعیین‌کننده معادلات اقتصادی در منطقه بود، اکنون در مواجهه با ائتلاف‌های جدید شرقی، با چالش انزوای سیاسی و کاهش نفوذ مواجه شده است؛ مسیری که بخشی از آن، میراث مستقیم سیاست‌های تنبیهی و تعرفه‌محور ترامپ است.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
تعرفه های گمرکی ترامپ خبر فوری هند کالاهای وارداتی چین روسیه
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت
این "آژیر قرمز" است؛ ویروس ویرانگر منتظر اعداد و ارقام مسئولان نمی‌ماند
تأکید ایران و روسیه بر خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱؛ رونمایی از سیاست تهران درباره مکانیسم ماشه
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قدیمی‌ترین کشورهای جهان بر اساس تاریخ پیدایش تمدن
اعلام حمایت قاطع چین از پاکستان در برابر هند
جزئیات گفت‌وگوهای سه جانبه ایران، چین و روسیه
رایزنی وزیران خارجه روسیه و هند درباره ایران و اوکراین
ایران و روسیه بزرگترین صادرکنندگان نفت به چین و هند
ترامپ بار دیگر اروپا را با تعرفه‌های گمرگی تهدید کرد
واکنش هند به اقدام آمریکا در اِعمال تعرفه‌های اضافی
سیگنال مهم چین به بازار جهانی نفت
رای گیری مجلس نمایندگان آمریکا برای استیضاح ترامپ/دیدار رئیس موساد با وزیر خارجه آمریکا درباره ایران/هشدار اف بی آی درباره شورش مسلحانه در ۵۰ ایالت آمریکا/ابراز نگرانی هند از اتحاد میان چین و پاکستان/قرار گرفتن دوباره نام کوبا در لیست دولت‌های حامی تروریسم
بی‌محلی هند به تهدید «ترامپ» درباره واردات نفت از روسیه
ترامپ: تا زمان دیدار با شی جینپینگ، توافق نهایی بر سر تعرفه‌های گمرکی نداریم
هند، روسیه و چین در خط مقدم کنار گذاشتن دلار
ترامپ پیگیر افزایش بودجه مقابله با چین و روسیه
دور زدن تحریم‌ها در کلاس درس پوتین
ترامپ باز هم هند را تهدید کرد
واکنش تند اولیانوف به تعرفه‌های ترامپ علیه هند
ترامپ خواستار پیمان هسته‌ای جدید با روسیه و چین
ترامپ امروز جنگ تجاری با چین را اعلام می‌کند
ترامپ ممکن است از متحدان فاصله بگیرد/ مخاطرات پیروزی جناح راست در آلمان یا فرانسه برای نظم غربی/ اتحاد قدرتهای میانی با چین، امریکا یا هیچکدام؟
ترامپ به‌ دنبال توافقات هسته‌ای کلان با روسیه و چین است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۷ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۶۵ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YUW
tabnak.ir/005YUW