نخجوان به ترکیه وصل شد

این خط آهن بخشی از کریدور ترانزیتی قفقاز جنوبی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» خواهد بود که آمریکا حق انحصاری بهره‌برداری از آن را در اختیار گرفته است. این مسیر سالانه ظرفیت جابجایی ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را خواهد داشت.

ترکیه در راستای توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان و طرح دونالد ترامپ برای احداث کریدور ترانزیتی آزاد در این منطقه، عملیات احداث خط را از استان «قارص» به جمهوری خودمختار «نخجوان» آذربایجان آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ این خط آهن بخشی از کریدور ترانزیتی قفقاز جنوبی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» خواهد بود که آمریکا حق انحصاری بهره‌برداری از آن را در اختیار گرفته و هدف آن را تقویت روابط اقتصادی میان آذربایجان و ارمنستان عنوان کرده است.

مدیریت و توسعه این کریدور که قرار است سرزمین اصلی آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل کند، از موانع اصلی در مسیر تلاش‌های اولیه برای صلح بود.

عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل‌ونقل ترکیه، در مراسم کلنگ‌زنی اعلام کرد که این خط آهن به طول ۲۲۴ کیلومتر گذرگاه مرزی «دیلجو» در ترکیه را به نخجوان و خط اصلی راه‌آهن در استان همجوار «قارص» متصل خواهد کرد.

به گزارش رویترز، این مسیر سالانه ظرفیت جابجایی ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را خواهد داشت.

آقای اورالوغلو افزود: «این کریدور همکاری اقتصادی میان ترکیه، آذربایجان و ارمنستان را تقویت کرده و صلح منطقه‌ای را تحکیم خواهد بخشید.»

او تاکید کرد که این پروژه به گشایش مرزها و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک در قفقاز جنوبی کمک خواهد کرد.

ترکیه ماه گذشته توانست از طریق گروهی از وام‌دهندگان شامل بانک MUFG ژاپن، سازمان اعتبار صادراتی EKN سوئد و همچنین از شرکت‌های زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی، ۲.۴ میلیارد یورو را برای تامین مالی این پروژه جذب کند.

آقای اورالوغلو گفت پس از تکمیل بخش‌های مربوط به نخجوان، ارمنستان و سرزمین اصلی آذربایجان، مسیر تجارت بین‌المللی که از چین تا بریتانیا امتداد دارد، کارآمدتر خواهد شد.

