نخجوان به ترکیه وصل شد

این خط آهن بخشی از کریدور ترانزیتی قفقاز جنوبی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» خواهد بود که آمریکا حق انحصاری بهره‌برداری از آن را در اختیار گرفته است. این مسیر سالانه ظرفیت جابجایی ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۲۷
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵ 23 August 2025
|
1434 بازدید
|
۵

ترکیه در راستای توافق صلح ارمنستان و جمهوری آذربایجان و طرح دونالد ترامپ برای احداث کریدور ترانزیتی آزاد در این منطقه، عملیات احداث خط را از استان «قارص» به جمهوری خودمختار «نخجوان» آذربایجان آغاز کرد.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ این خط آهن بخشی از کریدور ترانزیتی قفقاز جنوبی موسوم به «مسیر ترامپ برای صلح و شکوفایی بین‌المللی» خواهد بود که آمریکا حق انحصاری بهره‌برداری از آن را در اختیار گرفته و هدف آن را تقویت روابط اقتصادی میان آذربایجان و ارمنستان عنوان کرده است.

مدیریت و توسعه این کریدور که قرار است سرزمین اصلی آذربایجان را از طریق خاک ارمنستان به جمهوری خودمختار نخجوان متصل کند، از موانع اصلی در مسیر تلاش‌های اولیه برای صلح بود.

عبدالقادر اورالوغلو، وزیر حمل‌ونقل ترکیه، در مراسم کلنگ‌زنی اعلام کرد که این خط آهن به طول ۲۲۴ کیلومتر گذرگاه مرزی «دیلجو» در ترکیه را به نخجوان و خط اصلی راه‌آهن در استان همجوار «قارص» متصل خواهد کرد.

به گزارش رویترز، این مسیر سالانه ظرفیت جابجایی ۵.۵ میلیون مسافر و ۱۵ میلیون تن بار را خواهد داشت.

آقای اورالوغلو افزود: «این کریدور همکاری اقتصادی میان ترکیه، آذربایجان و ارمنستان را تقویت کرده و صلح منطقه‌ای را تحکیم خواهد بخشید.»

او تاکید کرد که این پروژه به گشایش مرزها و عادی‌سازی روابط دیپلماتیک در قفقاز جنوبی کمک خواهد کرد.

ترکیه ماه گذشته توانست از طریق گروهی از وام‌دهندگان شامل بانک MUFG ژاپن، سازمان اعتبار صادراتی EKN سوئد و همچنین از شرکت‌های زیرمجموعه بانک توسعه اسلامی، ۲.۴ میلیارد یورو را برای تامین مالی این پروژه جذب کند.

آقای اورالوغلو گفت پس از تکمیل بخش‌های مربوط به نخجوان، ارمنستان و سرزمین اصلی آذربایجان، مسیر تجارت بین‌المللی که از چین تا بریتانیا امتداد دارد، کارآمدتر خواهد شد.
 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
4
6
پاسخ
یه شاهی داشتیم این مناطق را داد رفت که امروز داد ما دربیاید اما حیف که زور داد ما به بیداد زمانه ، نمی رسد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
و همون شاه قطور و چشمه ثریا رو از ترکیه گرفت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
5
5
پاسخ
کجایند طرفداران رضا شاه کبیر( که دم ازخدمات شاه پدر وپسر میزنند ) کوه های آرارات را به ترکیه بخشید که اگر نمی بخشید الان گرفتار مسئله گذرگاه زنگزور نمی شدیم؟
سعید
|
Greece
|
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
1
2
پاسخ
دنیا دهکده جهانیست بجای تفاخر به بستن یک مسیر صرفا به سود ایران میبایست از تفاهم حاصله با تعاملی درست به سود آوری برسید انحصار گرائی و انحصار طلبی دیگر مفهومی ندارد
ناشناس
|
Belgium
|
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
و ایران نتوانسته ۱۵ کیلومتر ریل قطار از آستارا به رشت را در مدت زمان ۲۷ سال تمام بکنه! ما کجا و بقیه دنیا کجا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

tabnak.ir/005YUV