اخلاق مودی چیست و چطور بر آن غلبه کنیم؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تمامی افراد با ویژگیهای شخصیتی و رفتاری بخصوصی شناخته و دسته بندی میشوند. اطرافیانتان شما را چه جور آدمی توصیف میکنند؟ آیا از نظر آنها شما اخلاق با ثباتی دارید؟ یا اکثرا شما را فردی با اخلاق مودی میشناسند؟
به یاد داشته باشید که مودی بودن بخشی نرمال از زندگی این روزهاست، بخصوص با تغییرات و دست اندازهای مختلفی که در روزمره تجربه میکنیم. همه ما برخی روزها احساس عصبانیت، تعجیل و نگرانی را تجربه میکنیم و خیلی سرحال نیستیم. به نظر شما این موضوع دلیل علمی هم دارد؟ آیا این به معنی داشتن اخلاق مودی است؟ ما در این مطلب قصد داریم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم. پیشنهاد میکنیم که تا انتها همراه ما باشید.
منظور از شخصیت روش تفکر، احساس و رفتار فرد است. همین باعث شده که هر فرد با دیگری متفاوت باشد و شخصیت مجزایی داشته باشد. علاوه بر اینها شخصیت ما نحوه برخورد و عکس العمل نسبت به مسائل را هم تعیین میکند. آیا با انواع اختلال شخصیت آشنا هستید؟ برخی از رایجترین اختلالات شخصیتی عبارت هستند از:
● پارانوئید
● اسکیزوئید
● اسکیزوتایپی
● ضداجتماعی
● شخصیت مرزی
● شخصیت نمایشی
● شخصیت خودشیفته
● اختلال شخصیت وابسته
● اختلال شخصیت وسواسی
● اختلال شخصیت دوری جو
● و...
هر کدام از این اختلالات شخصیتی علائم و نشانههای خودشان را دارند. به عنوان مثال افراد ضد اجتماعی علاقهای به حضور در اجتماع، جمع یا گروه ندارند و تنهایی را ترجیح میدهند. در واقع حضور در جمع به آنها استرس، نگرانی و اضطراب تحمیل میکند.
دقت کنید که همه ما در طی روز، هفته یا ماه بدون شک اخلاق مودی(Moody) را تجربه میکنیم. اخلاق مودی یعنی در طی روز احساسی که دارید، نحوه رفتارتان یا حتی برخوردی که با مسائل دارید همگی به سرعت تغییر میکنند. یک لحظه خوشحال هستید، لحظه بعد نگران، بدون اینکه حتی دلیلاش را بدانید.
توجه داشته باشید که اگر اخلاق مودی ضربه و لطمهای به زندگی و تصمیمات مهم آن وارد نکند هیچ خطری ندارد. اما اگر تاثیر منفی بر روی زندگی فرد بگذارد یا حتی شدت داشته باشد باید در مورد آن با پزشک متخصص مشورت کرد. به این خاطر که احتمال دارد فرد دچار اختلال دو قطبی شده باشد. اگر در این زمینه به پزشک نیاز دارید میتوانید از طریق سایت درمانکده به سراغ روانپزشک خوب در تهران یا شهرهای دیگر بروید.
اخلاق مودی میتواند علل زمینهای مختلفی داشته باشد. به عنوان مثال:
● بیماریهای ذهنی
● تغییرات هورمونی
● مصرف مواد یا الکل
● دیگر مشکلات سلامتی
● فاکتورهای محیطی و زندگی
اختلالات ذهنی میتوانند باعث بروز اخلاق مودی شوند. اغلب اوقات این بیماریها با نام عارضههای خلقی شناخته میشوند. برخی از این بیماریها شامل اختلال دو قطبی، اختلال سیکلوتیمیک، اختلال افسردگی، اختلالات شخصیتی و اختلال بی نظمی خلقی هستند.
تغییرات هورمونی به عنوان یکی از مهمترین علل اخلاق مودی شناخته میشوند. در واقع این هورمونها هستند که میتوانند به طور مستقیم بر روی عملکرد مغز تاثیر بگذارند. از طرفی این تغییرات هورمونی در افراد نوجوان، زنان باردار، زنانی که نزدیک به یائسگی هستند و... بیشتر دیده میشود. به این خاطر که در این دوران از زندگی ترشح هورمونها و به تعادل رسیدن آنها کمی با اختلال مواجه میشود و همین باعث شده که فرد به طور منظم اخلاق مودی را تجربه کند.
البته فراموش نکنید که اخلاق مودی تنها به دلیل تغییرات هورمونی دیده نمیشود. در نتیجه اگر مداوم آن را تجربه میکنید بهتر است که با پزشک در این زمینه مشورت کنید.
اگر فرد تجربه مصرف مواد یا الکل را داشته باشد به وضوح میتوانید در رفتار آنها اخلاق مودی یا دمدمی مزاجی را مشاهده کنید. به علاوه اینکه مصرف بیش از اندازه و سوء مصرف مواد مخدر میتواند منجر به بروز اعتیاد و مشکلات جدی در زندگی فرد شود. اخلاق مودی تنها یکی از علائم و نشانههای ابتدایی این مسئله است. اگر فرد درگیر این ماجرا باشد باید به سراغ کمکهای تخصصی و درمانی برود.
لاوه بر تمامی مواردی که بالا ذکر کردیم برخی مشکلات سلامتی زمینهای هم میتوانند به راحتی اخلاق مودی را نمایان کنند. منظورمان مشکلاتی بوده که به طور مستقیم بر روی سیستم قلبی و عروقی، تیروئید و ریهها تاثیر میگذارند. این عارضهها میتوانند به راحتی بر روی سیستم مرکزی عصبی تاثیر منفی گذاشته و فرد در نتیجه آنها اختلالات خلقی را تجربه کند.
صرف نظر از اینکه تغییرات خلق و خود به دلیل بیماری زمینهای باشند یا مصرف مواد و الکل، برخی فاکتورها هستند که میتوانند به راحتی اخلاق مودی را تحریک کنند و به آن شدت ببخشند. از این فاکتورها میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
● استرس مزمن
● نداشتن خواب کافی
● مصرف داروهای خاص
● تغییرات مهم و ناگهانی در زندگی
● دنبال کردن رژیم غذایی نامناسب
● و…
علائم و نشانههای اخلاق مودی
اگر نشانهها و علائم زیر را تجربه میکنید بدون شک شما درگیر اخلاق مودی هستید:
● بد خلقی
● استرس مزمن
● بسیار احساسی هستید
● عدم تمایل دیگران به وقت گذراندن با شما
● تجربه مشکلات متعدد در روابط شخصی و کاری
● و...
هر روز هفته و در تمامی ساعتها بدخلق هستید؟ بدون شک این میتواند نشانه اخلاق مودی باشد. برخی افراد اینجا فاکتورهای محیطی و زندگی روزمره را مقصر میدانند. مسئله این نیست، مسئله این است که همیشه بد اخلاق هستید، این یعنی اخلاق مودی دارید.
آیا همیشه استرس دارید؟ به یاد داشته باشید که استرس همیشگی میتواند باعث بی ثباتی احساسی و رفتاری شود. به علاوه اینکه استرس میتواند در نهایت منجر به بروز بدخلقی و دمدمی مزاجی بودن شود.
آیا اکثر اوقات در نتیجه کوچکترین اتفاقات و چیزها به راحتی احساساتی میشوید؟ بله؟ در نتیجه این میتواند نشانه اخلاق مودی شما باشد. البته نباید فراموش کرد که ژنتیک، شخصیت، محیط و... همگی به طور مستقیم بر روی وضعیت عاطفی فرد تاثیر دارند.
یکی از واضحترین دلایلی که میتواند نشان دهد فرد درگیر اخلاق مودی شده این است که دوستان و اطرافیان او علاقهای به وقت گذراندن با فرد ندارند. دلیل آن هم اخلاق دمدمی مزاج و بد خلق است. در نتیجه اگر به تازگی متوجه این موضوع شدهاید به احتمال زیاد اخلاقتان مودی شده است.
یکی دیگر از نشانههایی که افراد با اخلاق مودی تجربه میکنند مشکلات متعدد در روابط کاری و شخصی است. این افراد اغلب اوقات به سختی میتوانند با پارتنر یا همکار خود کنار بیایند و منجر به بروز دلخوری یا مشکلات کاری میشوند. دقت کنید اگر کارتان را دوست دارید و باز هم اخلاق مودی را تجربه میکنید اینجا مشکل کار یا محیط کاری نیست، مشکل خودتان هستید.
تجربه خلق و خوی مودی یا تغییرات ناگهانی مود برای همه ما پیش آمده است. در نتیجه اینکه در یک دوره از زندگی کمی دمدمی مزاج باشیم کاملا طبیعی بوده و فاکتورهای زیادی هم بر این موضوع اثر دارند. اما باید این را در نظر بگیرید که اگر اخلاق شما برای مدت زمان طولانی بدین شکل باقی بماند این میتواند نشانه موضوع جدیتری باشد. به عنوان مثال:
● به اندازه کافی نمیخوابید
● دوست ندارید سر کار بروید
● از رویارویی با مردم واهمه دارید
● دوست ندارید از تخت بیرون بیایید
● به آسیب زدن به خودتان فکر میکنید
● از ملاقات با دوستانتان اجتناب میکنید
● نمیتوانید میل پول خرج کردن را کنترل کنید
این الگوهای رفتاری میتوانند زنگ خطری برای بروز یک عارضه خطرناکتر باشند. در نتیجه توصیه میکنیم که در این صورت حتما با پزشک مشورت کنید. اگر به دنبال روانپزشک یا روانشناس هستید میتوانید از سایت درمانکده کمک بگیرید. درمانکده پایگاه اطلاعاتی کاملی از پزشکان معتبر و متخصص را در اختیارتان قرار میدهد. از دکتر فوق تخصص پوست تهران گرفته تا متخصص اطفال و...
راهکارهای متعددی برای کم کردن علائم اخلاق مودی در دسترس هستند. البته که نتیجه مثبت این راهکارها به میزان همکاری و پشتکار خودتان بستگی دارد. برخی از سادهترین متدها برای بهبود خلق و خو عبارت هستند از:
● تنظیم برنامه خوابی منظم و کافی
● دنبال کردن رژیم غذایی سالم و مغذی
● تمرین فیزیکی و ورزشی منظم در طی روز
● گذراندن وقت بیشتر با خانواده و دوستان
● دنبال کردن روشهای مراقبتی مانند مدیتیشن و تکنیکهای آرامبخش
● مطالعه در مورد اخلاق مودی و کسب اطلاعات بیشتر در مورد کنترل آن
در کنار تمامی اینها اگر خود فرد قادر به حل مشکل نباشد بهترین کار مراجعه به متخصص است. جلسات تراپی و درمانی هم میتوانند تاثیر زیادی در برطرف کردن این مشکل داشته باشند. از مزایای تراپی میتوانیم به بهبود مهارتها، مدیریت درست احساسات، پیدا کردن فاکتورهای موثر در بروز اخلاق مودی، پیدا کردن ارتباط بین رفتار و احساسات و همچنین بهبود مهارتهای ارتباطی اشاره کنیم.
در این مطلب سعی کردیم مهمترین نکات در مورد اخلاق مودی را بررسی کنیم. به یاد داشته باشید که تجربه اخلاق مودی در زندگی برای همه ما ممکن است. از طرفی شدت این بد خلقی میتواند کاملا متفاوت باشد و از طرفی هم در شرایط و موقعیتهای بخصوص میتواند ظاهر شود. تغییرات خلق و خو تنها زمانی خطرناک محسوب میشوند که بر روی زندگی و فعالیتهای روزانه تاثیر منفی به همراه داشته باشند. اگر خلق و خویتان بر روی کار، روابط و زندگی شخصیتان تاثیر مخرب دارد با یک پزشک در این زمینه مشورت کنید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.