بیانیه فراجا در پی حمله تروریستی ایرانشهر

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر شد، بیانیه صادر کرد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۰ 22 August 2025
بیانیه فراجا در پی حمله تروریستی ایرانشهر: عاملان به سزای اعمالشان می‌رسند

به گزارش تابناک، بیانیه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پی حمله تروریستی به ۲ واحد گشت انتظامی تامین امنیت شهروندان در محور خاش به ایرانشهر که منجر به شهادت ۵ نفر شد.

بار دیگر، دست کثیف مزدوران وطن‌فروش تروریست، به خون گران‌بهای ۵ نفر از همکاران جان برکف که همزمان با سالروز رحلت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و شهادت کریم اهل بیت، امام حسن مجتبی (ع)، در محور خاش به ایرانشهر، مشغول تامین امنیت شهروندان بودند، آلوده شد؛ غیور مردان سلحشوری که بدون هیچگونه ادعایی، آرامش و آسایش خود را فدای تامین آسایش و آرامش شهروندان نمودند.

ضمن عرض تسلیت، عوامل این جنایت بزرگ، به زودی به سزای اعمال ننگینشان خواهند رسید.

 

نظر شما

نظرسنجی
