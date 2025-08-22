ناپدید شدن کوهنوردان ایرانی در قرقیزستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «مریم پیله‌وری» و «حسن سیف‌الله» دو کوهنورد ایرانی در منطقه ایسیک‌کول قرقیزستان پس از قطع ارتباط با مرکز ناپدید شدند و تاکنون اطلاعی از مکان آنها در دست نیست.

دولت قرقیزستان نیز برای انجام عملیات جستجو تاکنون از پهپادهای شناسایی استفاده کرده است.

به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه کار به کندی پیش می‌رود.با توجه به فقدان هرگونه اطلاعاتی در مورد کوهنوردان و شرایط بسیار دشوار در منطقه‌ای که در آن کوهنوردی می‌کردند، مقامات احتمال می‌دهند که آنها جان خود را از دست داده‌ باشند، اما جستجو همچنان ادامه دارد.

پیش از این گزارش شده بود که وزارت دفاع قرقیزستان چندین عملیات نجات انجام داده و طی آن موفق به پایین آوردن ۶۲ کوهنورد و گردشگر شده است.