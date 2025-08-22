به گزارش تابناک به نقل از هلال احمر، با اعلام سازمان هواشناسی نیمه شرقی سواحل دریای خزر بهویژه گلستان و مازندران امروز (۳۱ مرداد) در معرض رگبارهای شدید و احتمال آبگرفتگی و سیلاب قرار دارند همچنین در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کرمان وقوع طوفان شن و گردوخاک پیشبینی میشود. استانهای سمنان و اصفهان نیز درگیر پدیده گردوخاک خواهند بود.
در مناطق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تداوم گرمای بیهنجار انتظار میرود و در تهران نیز دمای هوا بالاتر از حد نرمال افزایش خواهد یافت.
سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آمادهباش نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر، توصیه کرد: مردم در شرایط بارشهای شدید از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند تا خطر سیلاب کاهش یابد.
در زمان وقوع طوفان شن و گردوخاک، مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت امکان در فضاهای بسته بمانند تا از خطرات احتمالی و مشکلات تنفسی در امان باشند.
مردم باید مصرف آب کافی را جدی بگیرند و از پوشش سبک و روشن استفاده کنند و تا حد امکان از قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید در ساعات اوج گرما خودداری کنند.
به گزارش روابط عمومی سازمان امدونجات، در صورت بروز حادثه یا نیاز به خدمات امدادی، هموطنان میتوانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
