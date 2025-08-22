En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش چین و کلمبیا به استقرار ناوهای آمریکا نزدیک ونزوئلا

چین اقدامات و تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا را در بحبوحه تلاش‌های ترامپ برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر محکوم و واشنگتن را به استفاده از مداخله خارجی علیه کاراکاس متهم کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۷۴
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۱ 22 August 2025
|
700 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین درباره استقرار نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا گفت: «پکن مخالف هرگونه اقدامی است که منشور سازمان ملل و حق حاکمیت و امنیت یک کشور را نقض می‌کند.»

بنا بر گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، وی خاطرنشان کرد: «ما مخالف استفاده از تهدید یا زور در روابط بین‌الملل و مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا با هر توجیهی هستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین ادامه داد: «امیدواریم که آمریکا اقدامات بیشتر و موثرتری را در راستای صلح و امنیت در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب انجام دهد.»

این اظهارنظر از سوی وزارت خارجه چین پس از آن مطرح شد که حداقل سه ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده آگیس از جمله ناوهای «یواس‌اس گریولی» و «یواس‌اس جیسون دانهام» بخشی از این ماموریت هستند که هزاران تفنگدار دریایی را در سواحل اطراف ونزوئلا مستقر کنند.

در این میان گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا نیز گفته که حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه است.

وی در جریان دیدار با وزرای دولت بار دیگر بر مخالفتش با اعزام ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی و ناوهای این کشور به آب‌های ونزوئلا تاکید کرد و افزود: «به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتم که این بدترین اشتباه است که به ونزوئلا حمله کند.»

ترامپ اخیرا به ارتش دستور داده تا خود را برای حمله احتمالی به ونزوئلا آماده کند.

به گفته رئیس جمهور کلمبیا، مخالفتش با اقدامات نظامی واشنگتن به دلیل متحد بودن با کاراکاس و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا نیست بلکه به خاطر نگرانی از پیامدهای این حمله است.

وی در ادامه هشدار داد که حمله به ونزوئلا می‌تواند باعث جنگ داخلی مشابه آنچه سوریه را از سال ۲۰۱۱ نابود کرده است، شود. جنگ داخلی سوریه همچنین منجر به گسترش درگیری‌ها به کشورهای همسایه مانند عراق و لبنان شد.

گوستاوو پترو ادامه داد: «اگر خارجی‌ها فکر می‌کنند حمله به ونزوئلا مشکلشان را حل می‌کند، به دردسر افتاده‌اند. آنها ونزوئلا را در همان وضعیت سوریه قرار می‌دهند، فقط مشکل بیشتر این است که کلمبیا را هم به همان مخمصه می‌کشانند.»

استقرار نیروهای آمریکایی اندکی پس از آن صورت گرفت که واشنگتن جایزه دستگیری نیکلاس مادورو را به رقم بی‌سابقه ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

علاوه بر این، روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرد ترامپ یک دستورالعمل محرمانه امضا کرد که به ارتش اجازه می‌دهد علیه «کارتل‌ها» در سراسر آمریکای لاتین از زور استفاده کند.

 واشنگتن مدعی است که مادورو و مقامات ارشد او رهبران یک سازمان قاچاق مواد مخدر به نام «کارتل دو لوس سولس» هستند.

سخنگوی ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه گفته بود: «در اولین روز دولت ترامپ، رئیس‌جمهور یک فرمان اجرایی منتشر کرد که کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی می‌کرد و به وضوح آنها را به عنوان تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده می‌شناسد.»

وی افزود: «این کارتل‌ها در سراسر نیمکره ما و در سراسر جهان درگیر خشونت و ترور بوده‌اند که اقتصاد و امنیت داخلی کشورها را بی‌ثبات کرده است، اما وضعیت ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر به ویژه آنهایی که از سوی جنایتکاران خشن و باندهای شرور ایجاد می‌شوند، بدتر است.»

رئیس جمهور ونزوئلا هم در پاسخ به تهدیدهای آمریکا، از استقرار ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی در سراسر این کشور خبر داد.

این تحولات اخیر نگرانی‌هایی درباره وقوع موج جدیدی از مداخله واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین ایجاد کرده است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آمریکا ونزوئلا ناوهای آمریکا ترام مادورو خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار ایران درباره ماجراجویی خطرناک آمریکا در کارائیب
جایزه ۵۰ میلیون دلار آمریکا برای دستگیری مادورو
استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا در نزدیکی ونزوئلا
ناوشکن‌های موشک‌انداز آمریکا در راه ونزوئلا؛ «ترامپ» چه خوابی برای متحد ایران دیده است؟
مادورو به وزیر دادگستری آمریکا: بیا دنبالم!
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YS2
tabnak.ir/005YS2