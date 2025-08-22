چین اقدامات و تحرکات نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا را در بحبوحه تلاش‌های ترامپ برای مقابله با کارتل‌های مواد مخدر محکوم و واشنگتن را به استفاده از مداخله خارجی علیه کاراکاس متهم کرد.

واکنش چین و کلمبیا به استقرار ناوهای آمریکا نزدیک ونزوئلا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین درباره استقرار نظامی آمریکا در نزدیکی سواحل ونزوئلا گفت: «پکن مخالف هرگونه اقدامی است که منشور سازمان ملل و حق حاکمیت و امنیت یک کشور را نقض می‌کند.»

بنا بر گزارش شبکه خبری فاکس نیوز، وی خاطرنشان کرد: «ما مخالف استفاده از تهدید یا زور در روابط بین‌الملل و مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی ونزوئلا با هر توجیهی هستیم.»

سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین ادامه داد: «امیدواریم که آمریکا اقدامات بیشتر و موثرتری را در راستای صلح و امنیت در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب انجام دهد.»

این اظهارنظر از سوی وزارت خارجه چین پس از آن مطرح شد که حداقل سه ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت‌شونده آگیس از جمله ناوهای «یواس‌اس گریولی» و «یواس‌اس جیسون دانهام» بخشی از این ماموریت هستند که هزاران تفنگدار دریایی را در سواحل اطراف ونزوئلا مستقر کنند.

در این میان گوستاوو پترو رئیس جمهور کلمبیا نیز گفته که حمله به ونزوئلا بدترین اشتباه است.

وی در جریان دیدار با وزرای دولت بار دیگر بر مخالفتش با اعزام ۴۵۰۰ سرباز آمریکایی و ناوهای این کشور به آب‌های ونزوئلا تاکید کرد و افزود: «به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتم که این بدترین اشتباه است که به ونزوئلا حمله کند.»

ترامپ اخیرا به ارتش دستور داده تا خود را برای حمله احتمالی به ونزوئلا آماده کند.

به گفته رئیس جمهور کلمبیا، مخالفتش با اقدامات نظامی واشنگتن به دلیل متحد بودن با کاراکاس و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا نیست بلکه به خاطر نگرانی از پیامدهای این حمله است.

وی در ادامه هشدار داد که حمله به ونزوئلا می‌تواند باعث جنگ داخلی مشابه آنچه سوریه را از سال ۲۰۱۱ نابود کرده است، شود. جنگ داخلی سوریه همچنین منجر به گسترش درگیری‌ها به کشورهای همسایه مانند عراق و لبنان شد.

گوستاوو پترو ادامه داد: «اگر خارجی‌ها فکر می‌کنند حمله به ونزوئلا مشکلشان را حل می‌کند، به دردسر افتاده‌اند. آنها ونزوئلا را در همان وضعیت سوریه قرار می‌دهند، فقط مشکل بیشتر این است که کلمبیا را هم به همان مخمصه می‌کشانند.»

استقرار نیروهای آمریکایی اندکی پس از آن صورت گرفت که واشنگتن جایزه دستگیری نیکلاس مادورو را به رقم بی‌سابقه ۵۰ میلیون دلار افزایش داد.

علاوه بر این، روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرد ترامپ یک دستورالعمل محرمانه امضا کرد که به ارتش اجازه می‌دهد علیه «کارتل‌ها» در سراسر آمریکای لاتین از زور استفاده کند.

واشنگتن مدعی است که مادورو و مقامات ارشد او رهبران یک سازمان قاچاق مواد مخدر به نام «کارتل دو لوس سولس» هستند.

سخنگوی ارشد پنتاگون روز سه‌شنبه گفته بود: «در اولین روز دولت ترامپ، رئیس‌جمهور یک فرمان اجرایی منتشر کرد که کارتل‌های مواد مخدر را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی می‌کرد و به وضوح آنها را به عنوان تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی ایالات متحده می‌شناسد.»

وی افزود: «این کارتل‌ها در سراسر نیمکره ما و در سراسر جهان درگیر خشونت و ترور بوده‌اند که اقتصاد و امنیت داخلی کشورها را بی‌ثبات کرده است، اما وضعیت ایالات متحده در مبارزه با مواد مخدر به ویژه آنهایی که از سوی جنایتکاران خشن و باندهای شرور ایجاد می‌شوند، بدتر است.»

رئیس جمهور ونزوئلا هم در پاسخ به تهدیدهای آمریکا، از استقرار ۴.۵ میلیون نیروی شبه‌نظامی در سراسر این کشور خبر داد.

این تحولات اخیر نگرانی‌هایی درباره وقوع موج جدیدی از مداخله واشنگتن در امور داخلی کشورهای آمریکای لاتین ایجاد کرده است.