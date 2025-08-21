En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استرداد کلاهبردار فراری رمز ارز به کشور

رئیس پلیس بین الملل گفت: این متهم با سوء استفاده از اعتماد یکی از دوستان خود، اقدام به جعل رسید بانکی و خرید ۷ هزار تتر می‌کند و پس از ۲ روز متواری و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۹۵
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۰ 21 August 2025
|
518 بازدید

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری رمز ارز به مبلغ ۷ هزار تتر به کشور خبر داد.
 
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار مجید کریمی افزود: بر اساس اعلام مرجع قضایی، فردی به اتهام کلاهبرداریتحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
 
رئیس پلیس بین الملل گفت: این متهم با سوء استفاده از اعتماد یکی از دوستان خود، اقدام به جعل رسید بانکی و خرید ۷ هزار تتر می‌کند و پس از ۲ روز متواری و به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌شود.
 
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس بین‌الملل فراجا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
 
سردار کریمی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر می شود.
 
رئیس پلیس بین‌الملل فراجا افزود: با هماهنگی میان پلیس بین‌الملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و توسط عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
کلاهبرداری‌ کلاهبردار استرداد رمزارز پلیس خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استرداد کلاهبردار ۱۱ هزار میلیاردی به کشور
پیشکسوت پرسپولیس به جرم کلاهبرداری زندانی شد
پلیس: میزان مجازات جرم‌های تعزیری افزایش یابد
استرداد کلاهبردار ۱۲۰۰ میلیاردی به کشور
پلیس در تعقیب دختری که از مردان پولدار کلاهبرداری می‌کند
دستگیری سردار قلابی؛ کلاهبرداری با نام مقامات
استرداد متهم کلاهبردار ۱۰هزار میلیاردی به کشور
دستگیری و استرداد کلاهبردار چند میلیون دلاری
دستگیری فروشنده قرص‌های سقط جنین در تهران
استرداد کلاهبردار 370 میلیاردی به کشور
استرداد کلاهبردار ۲ هزار میلیاردی با اعلان قرمز اینترپل
تبعه‌های خارجی ۲/۵ میلیون دلار کلاهبرداری کردند
هشدار نسبت به کلاهبرداری جدید
عکس: کلاهبرداری جدید با سوءاستفاده از نام رئیس جمهور!
جزئیات استرداد سرشبکه سارقان صندوق امانات بانک ملی
کلاهبرداری اینترنتی با پیامک فطریه ۱۴۰۴
پزشک قلابی با جعل عنوان، فاجعه می‌آفرید
استرداد ۳ متهم به قتل به ایران
متهم کلاهبردار به کشور بازگردانده شد
درخواست طلاق یک زن به عجیب ترین دلیل ممکن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YQl
tabnak.ir/005YQl