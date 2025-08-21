استرداد کلاهبردار فراری رمز ارز به کشور

رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد فردی به اتهام کلاهبرداری رمز ارز به مبلغ ۷ هزار تتر به کشور خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، سردار مجید کریمی افزود: بر اساس اعلام مرجع قضایی، فردی به اتهام کلاهبرداریتحت پیگرد قانونی قرار گرفت.
رئیس پلیس بین الملل گفت: این متهم با سوء استفاده از اعتماد یکی از دوستان خود، اقدام به جعل رسید بانکی و خرید ۷ هزار تتر میکند و پس از ۲ روز متواری و به صورت غیرقانونی از کشور خارج میشود.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای سازمان اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سردار کریمی با اشاره به تلاشهای بی وقفه صورت گرفته در پلیس بینالملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بینالمللی مبنی بر ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه دستگیر می شود.
رئیس پلیس بینالملل فراجا افزود: با هماهنگی میان پلیس بینالملل فراجا و پلیس کشور مورد نظر، متهم به جمهوری اسلامی ایران مسترد و توسط عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.
