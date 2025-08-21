En
هند به آغوش روسیه پناه برد!

رئیس جمهور روسیه امروز در کاخ کرملین میزبان وزیر خارجه هندوستان بود.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۹۲
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۰ 21 August 2025
|
1232 بازدید

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز در کاخ کرملین با سوبرامانیام جایشانکار، وزیر امور خارجه هند دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ این گفتگوها در دفتر نمایندگی کرملین با حضور سرگئی لاوروف، وزیر خارجه، دنیس مانتوروف، معاون اول نخست وزیر که ریاست کمیسیون بین دولتی روسیه-هند در حوزه تجارت، اقتصاد، علوم، فناوری و همکاری فرهنگی را برعهده دارد و همچنین وینای کومار، سفیر دهلی‌نو در مسکو برگزار شد.

پوتین ۱۸ آگوست در تماسی تلفنی با نارندرا مودی، نخست وزیر هند درباره مشارکت دوجانبه مسکو و دهلی‌نو گفتگو کرد و وی را در جریان نتیجه نشست مسکو-واشنگتن در آلاسکا قرار داد. رئیس جمهور روسیه همچنین هفتم آگوست در کرملین میزبان آجیت دووال، مشاور امنیت ملی هند بود.

سفر وزیر خارجه هندوستان در حالی انجام شده است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اوایل آگوست تعرفه اضافی ۲۵ درصدی بر کالاهای هندی وضع و دلیل آن را تداوم خرید نفت روسیه توسط هند عنوان کرد؛ اقدامی که تنش بین واشنگتن و دهلی نو را تشدید کرده است. این تعرفه اضافی، نرخ تعرفه بر صادرات هندی را در مجموع به ۵۰ درصد می‌رساند.

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
