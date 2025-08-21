یارانه نقدی مرداد دهک ۴ تا ۹ واریز شد

یارانه دهک‌های چهارم تا نهم مبلغ ۳۰۰ هزار تومان است که از صبح امروز، به‌مرور در حال واریزشدن به حساب سرپرستان خانوارها است.

امروز، پنجشنبه ۳۰ مردادماه، یارانه نقدی دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی، به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شد.

به گزارش تابناک به نقل از شرق، یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ مربوط به مرداد ۱۴۰۴ دهک‌های چهارم تا نهم که طبق جدول زمان‌بندی قرار بود جمعه (۳۱ مردادماه) واریز شود، امروز (۳۰ مردادماه) واریز شد.

یارانه دهک‌های اول تا سوم نیز ۲۵ مردادماه به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شده بود.