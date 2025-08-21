En
ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمی‌شود

تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی با همان قیمت قبلی تداوم دارد و این موضوع را با قاطعیت بیان می‌کنم.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۷۹
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰ 21 August 2025
وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف نمی‌شود و با همان قیمت ادامه می‌یابد و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.
 
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ غلامرضا نوری قزلجه بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای کشاورزی گیلان در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی کالاهای اساسی با همان قیمت قبلی تداوم دارد و این موضوع را با قاطعیت بیان می‌کنم.
 
وی با بیان اینکه در حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی مصمم و متعهد به رفع مشکلات آنان هستیم اضافه کرد: اقدامات موثری در دولت چهاردهم برای کشاورزان انجام شده است به طوری که قیمت فروش و بازار محصولات کشاورزی نسبت به گذشته متفاوت شده‌است.
 
وزیر جهاد کشاورزی با قدردانی از زحمات کشاورزان در تولید محصولات مختلف کشاورزی بیان کرد: تلاش کشاورزان رشد اقتصادی و افزایش صادرات را رقم زد؛ این موفقیت حاصل همه بهره‌برداران بخش کشاورزی است.
 
وی اظهار کرد: صنوبرکاران برای فعالیت خود مشکلی ندارنداما هنگام برداشت نیاز به مجوز دارند؛ در این ارتباط با ساز و کارهایی، فرآیند دریافت مجوز برداشت صنوبر سهل‌تر و کوتاه تر خواهد شد.
 
وزیر جهاد کشاورزی صبح امروز (پنجشنبه) در سفری یک روزه وارد گیلان شد؛ غلامرضا نوری قزلجه در بدو ورود به استان با خانواده شهید محراب بشارتی‌ جفرودی از شهدای جنگ تحمیلی رژیم جعلی صهیونیستی علیه سرزمینمان و همچنین نماینده ولی فقیه در گیلان دیدار کرد و پیش از حضور در جلسه شورای کشاورزی استان از یک واحد شالیکوبی در بندرانزلی بازدیدکرد.
 
بازدید از باغ زیتون ۶۵۰ هکتاری، کلکسیون بین‌المللی زیتون علی‌آباد و نیز باغ زیتون ۱۵۰ هکتاری خانلر شهرستان رودبار از دیگر برنامه‌های وزیر جهاد کشاورزی در سفر به این استان است.
 
گیلان دارای ۳۱۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است و ۳۱۷ هزار نفر از مردم استان در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند؛ برنج، چای، زیتون، پیله ابریشم، بادام زمینی، زیتون، فندق و مرکبات عمده‌ترین محصولات کشاورزی گیلان هستند؛ این استان همچنین یکی از تولیدکنندگان مهم طیور در کشور است.
 
گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور به شمار می‌آید که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری رتبه نخست کشور را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج را به خود اختصاص داده‌است.
 
۳۰۰ هزار شالیکار در گیلان فعالیت دارند؛ به طور متوسط سالانه حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک برنج در استان تولید می‌شود که حدود ۳۰ درصد از کل برنج تولیدی کشور است.
 

