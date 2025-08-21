پوتین به شرط حل مسائل کلیدی، آماده نشست با زلنسکی است

وزیر خارجه روسیه امروز گفت که رئیس‌جمهور این کشور آماده دیدار با رئیس‌جمهور اوکراین است، اما همه مسائل ابتدا باید مورد بررسی و حل‌وفصل قرار بگیرند؛ او همچنین صلاحیت زلنسکی برای امضای توافق را زیر سوال برد.

وزیر خارجه روسیه امروز گفت که رئیس‌جمهور این کشور آماده دیدار با رئیس‌جمهور اوکراین است، اما همه مسائل ابتدا باید مورد بررسی و حل‌وفصل قرار بگیرند؛ او همچنین صلاحیت زلنسکی برای امضای توافق را زیر سوال برد.



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وزیر خارجه روسیه در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسید، آیا پوتین حاضر است با زلنسکی دیدار کند، گفت «رئیس‌جمهور ما بارها گفته که آماده دیدار است، از جمله با آقای زلنسکی. با این درک که همه مسائلی که نیاز به بررسی در بالاترین سطح دارند، به‌خوبی بررسی شوند و کارشناسان و وزرا توصیه‌های لازم را تهیه کنند».

این اظهارات در حالی مطرح شده که رئیس‌جمهور آمریکا پس از مذاکرات اجلاس جمعه با همتای روس در آلاسکا، گفت که شروع به ترتیب دادن دیداری بین سران روسیه و اوکراین کرده و پس از آن، یک اجلاس سه‌جانبه با حضور خودش برگزار خواهد شد.

لاوروف همچنین گفت که «البته، با این درک که وقتی نوبت امضای توافق‌های آینده می‌رسد، مسئله مشروعیت فردی که از طرف اوکراین این توافق‌ها را امضا می‌کند، حل خواهد شد».

مقام‌های روسیه می‌گویند نگران هستند که امضای توافق توسط زلنسکی با توجه به این که دوره ریاست‌جمهور او تمام شده و به خاطر شرایط جنگی حاضر به برگزاری انتخابات نشده، مشروعیت توافق را زیر سوال ببرد و رئیس‌جمهور آینده اوکراین بتواند آن را به چالش بکشد.

لاوروف در خصوص موضوع تضمین‌های امنیتی به اوکراین هم گفت که بهترین گزینه برای تضمین امنیت اوکراین، بر اساس مذاکراتی است که بین مسکو و کی‌یف در سال ۲۰۲۲ انجام شد.طبق پیش‌نویس آن سند که رویترز مشاهده کرده، از اوکراین خواسته شده بود که در ازای تضمین‌های امنیتی بین‌المللی از پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، با بی‌طرفی دائمی موافقت کند.

لاوروف گفت که سایر تلاش‌ها در این زمینه بی‌سرانجام و بدون چشم‌انداز هستند و افزود «در واقع، اروپا پیشنهاد دخالت خارجی (حضور نیروهای خارجی) در بخشی از خاک اوکراین را مطرح می‌کند، امری که برای مسکو کاملاً غیرقابل قبول است».