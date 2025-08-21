به گزارش تابناک به نقل از خبر آنلاین؛ مرجان دبیری گفت: تاکنون ۱۹ میلیون سرپرست خانوار از کالابرگ الکترونیکی مرحله سوم استفاده کردند.
وی گفت اعتبار طرح کالابرگ الکترونیک مرحله سوم تا آخر شهریور ماه سال جاری پابرجاست.
سخنگوی طرح کاربرگ الکترونیک در مورد اینکه آیا دهکهای پردرآمد برای پرداخت کالابرگ از یارانه حذف میشوند، گفت: هنوز هیچ تصمیمی برای اینکه مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی به ۷ دهک یا سه دهک کم درآمد پرداخت شود و اینکه آیا دهکهای پردرآمد از یارانه حذف شوند، گرفته نشده است.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی گفت در کشور ۲۴۲ هزار فروشگاه معمولی و ۱۲ هزار فروشگاه زنجیرهای طرف قرارداد برای کالا برای الکترونیکی هستند.
وی گفت همچنین ۳۵۰۰ فروشگاه به دلیل تخلف در طرح کالابرگ الکترونیکی کد ترمینال آنها بسته شده است.
کالابرگ الکترونیکی سیاستی برای ایجاد امنیت غذایی و یت از دهکهای کم درآمد در برابر نوسانهای ناشی از تورم به شمار میرود.
