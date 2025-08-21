مهرداد لاهوتی؛ نماینده مردم لنگرود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نقش فیلترشکن‌ها در جذب افراد به سرویس‌های جاسوسی خارجی، اظهار داشت: امروز بخش مهمی از کسب‌وکارها و اقتصاد کشور به اینترنت گره خورده است است.

گره زدن اینترنت به ملاحظات امنیتی استدلال درستی نیست

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز نمی‌توانیم بخشی از اقتصاد کشور را که به اینترنت متصل است را محدود کنیم، افزود: اینترنت بخشی از زندگی روزمره مردم، بخشی از تحصیل دانشجویان و دانش‌آموزان است و همجنین بخشی از کسب‌وکار و معیشت است. بنابراین، محدود کردن اینترنت و گره زدن آن به ملاحظات صرفاً امنیتی استدلال درستی نیست.

این نماینده مجلس گفت: قطعاً مسئولان امنیت کشور تدابیر لازم را در این حوزه اتخاذ و دستگاه‌های مسئول برای این موضوع راه‌حل‌هایی دارند.

فیلترشکن ها اقدام به جذب نیرو هم می کنند!

لاهوتی در پاسخ به این سوال که برخی فیلترشکن‌ها حتی اقدام به جذب نیرو هم می‌کنند، گفت: واقعیت این است که اگر شرایط استفاده از اینترنت را در داخل کشور به‌گونه‌ای فراهم کنیم که مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌های خارجی نروند، بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر ابزارهای دسترسی به اینترنت در داخل با رعایت مسائل امنیتی طراحی و ارائه شود، هم امنیت کشور بهتر تأمین می‌شود و هم نیاز به استفاده از فیلترشکن‌های بیگانه که هیچ اشرافی بر آنها وجود ندارد کاهش می‌یابد.

منافع ملی قربانی سود ذینفعان در حوزه فیلترینگ می شود

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه امروز برخی افراد ذی‌نفع در این حوزه، سودهای کلان می‌برند، اما در مقابل منافع ملی آسیب می‌بیند، گفت: در این زمینه، وزیر ارتباطات می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تدابیری اتخاذ کند تا در فضای مجازی شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.