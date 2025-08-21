En
لاهوتی در گفتگو با تابناک:

منافع ملی قربانیِ سودِ ذینفعانِ فیلترینگ می‌شود

نماینده مردم لنگرود در مجلس معتقد است که برخی افراد ذی‌نفع در حوزه فیلترینگ از این راه سود‌های کلان می‌برند و به منافع ملی آسیب می‌زنند.
منافع ملی قربانی سود ذینفعان در حوزه فیلترینگ می‌شود

مهرداد لاهوتی؛ نماینده مردم لنگرود در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نقش فیلترشکن‌ها در جذب افراد به سرویس‌های جاسوسی خارجی، اظهار داشت: امروز بخش مهمی از کسب‌وکارها و اقتصاد کشور به اینترنت گره خورده است است.

گره زدن اینترنت به ملاحظات امنیتی استدلال درستی نیست

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز نمی‌توانیم بخشی از اقتصاد کشور را که به اینترنت متصل است را محدود کنیم، افزود: اینترنت بخشی از زندگی روزمره مردم، بخشی از تحصیل دانشجویان و دانش‌آموزان است و همجنین بخشی از کسب‌وکار و معیشت است. بنابراین، محدود کردن اینترنت و گره زدن آن به ملاحظات صرفاً امنیتی استدلال درستی نیست.

این نماینده مجلس گفت: قطعاً مسئولان امنیت کشور تدابیر لازم را در این حوزه اتخاذ و دستگاه‌های مسئول برای این موضوع راه‌حل‌هایی دارند.

فیلترشکن ها اقدام به جذب نیرو هم می کنند!

لاهوتی در پاسخ به این سوال که برخی فیلترشکن‌ها حتی اقدام به جذب نیرو هم می‌کنند، گفت: واقعیت این است که اگر شرایط استفاده از اینترنت را در داخل کشور به‌گونه‌ای فراهم کنیم که مردم به سمت استفاده از فیلترشکن‌های خارجی نروند، بسیاری از مشکلات در این حوزه حل خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر ابزارهای دسترسی به اینترنت در داخل با رعایت مسائل امنیتی طراحی و ارائه شود، هم امنیت کشور بهتر تأمین می‌شود و هم نیاز به استفاده از فیلترشکن‌های بیگانه که هیچ اشرافی بر آنها وجود ندارد کاهش می‌یابد.

منافع ملی قربانی سود ذینفعان در حوزه فیلترینگ می شود

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه متأسفانه امروز برخی افراد ذی‌نفع در این حوزه، سودهای کلان می‌برند، اما در مقابل منافع ملی آسیب می‌بیند، گفت: در این زمینه، وزیر ارتباطات می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات داخلی تدابیری اتخاذ کند تا در فضای مجازی شاهد چنین مشکلاتی نباشیم.

ناشناس



۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
3
7
پاسخ
باور کنید 90% ملت فیلترشکن رو فقط برای اینستا و تلگرام و تعدادی برای یوتیوب ریختند!!! بر دارید این فیلتر رو که مانع سو استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن توسط دشمنان شوید!!! بابا یکم فکر کنید...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
خب اگه اینطوره فیلترهارو بردارن که دشمن سو استفاده نکنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
5
پاسخ
مافیای فیلتر شکن ، مافیای خودرو ، مافیای دارو ، مافیای فوتبال و ....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
3
پاسخ
جناب قدرتمند در کشور فقط فکر لجبازی و رو کم کنی هست و فکر ارائه‌ی راه حل واقعی و منطقی نیست. به همین دلیل روی فیلتر کردن اصرار می‌کند. ولی ۹۰ درصد مردم هم فیلترشکن دارند و بدون اینکه دنبال لجبازی باشند کار خودشان را می‌کنند. این وسط شده یک بازار سیاه عالی برای فیلترشکن فروش‌ها و یک حوزه‌ی عالی برای اسرائیل و آمریکا جهت جذب نیرو و دسترسی به اطلاعات مردم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
4
پاسخ
ملت بیچاره دوبار پول اینترنت میده...هر روز هم مسوولان بهشان می گن ملت شریف و مقاوم و با فرهنگ!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
4
پاسخ
منافع ملی؟
هالو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
3
پاسخ
همه سرکاریم همه.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

