En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نظامی اسرائیلی : نابودی حماس محقق نخواهد شد

شبکه سی‌ان‌ان آمریکا به نقل از یک نظامی اسرائیلی که در عملیات‌های جنگ غزه شرکت داشته، اعلام کرد که هدف نابودی کامل حماس در جریان این جنگ قابل دستیابی نیست.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۹۷
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۰ 21 August 2025
|
702 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ شبکه سی ان ان به نقل از این نظامی که در نوار غزه خدمت کرده، افزود، هنوز درباره جنگی صحبت می‌کنیم که قرار بود مدت‌ها پیش به پایان برسد و وضعیت بسیار شوکه‌کننده است.

وی همچنین افزود تصمیم به اشغال غزه به معنای حکم اعدام برای اسرای اسرائیلی بوده و تحقق هدف نابودی حماس امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر دان حالوتس، رئیس پیشین ستاد ارتش اسرائیل نیز به شبکه سی ان ان گفت: تمام سربازان ذخیره برای اعزام به غزه پاسخ نخواهند داد و برنامه‌های مربوط به این عملیات منطقی نیست.

به گزارش ایرنا، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: نیرو‌های ما اکنون در راستای اجرای عملیات ارابه‌های گدعون در اطراف شهر غزه در حال انجام مأموریت هستند.

وی همچنین گفت: ما حملات علیه حماس در شهر غزه را تشدید خواهیم کرد و اجرای عملیات مقدماتی برای شروع این حملات را آغاز کرده‌ایم.

«اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، طرح حمله به شهر غزه را که توسط «ایال زمیر»، رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه شده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابه‌های گدعون۲» نامید.

کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابه‌های گدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساخت‌های زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.

به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهم‌کردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهره‌های ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرک‌های صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز می‌شود.

رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابه‌های گدعون را شروع می‌کند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلی‌ها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.

همچنین سران نظامی و امنیتی بار‌ها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند سلسله عملیات گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کرده‌اند که غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.

در همین ارتباط، «عامیت هالوی»، نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز امروز نسبت به شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابه‌های گدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیین‌شده دست نخواهد یافت.

علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابه‌های گدعون۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

در همین حال، «صیون نانوس»، خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابه‌های گدعون «یک» منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابه‌های گدعون ۲ با هدف شکست حماس می‌رویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
حماس اسراییل رژیم صهیونیستی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه
اشغال مایکروسافت در اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی
پایان جنگ غزه به کابینه بعدی موکول خواهد شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
پیشنهاد کیهان به پزشکیان: لاریجانی را مشاور خود کن  (۷۰ نظر)
tabnak.ir/005YPB
tabnak.ir/005YPB