هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی همراه اول برای تبلیغات و بازاریابی!

این گروه طی سال گذشته در قالب تبلیغات و هزینه بازاریابی و توسعه فروش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۰ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از «خانه اقتصاد» درحالی‌که اپراتورها دائما از ضرر و زیان ناشی از قیمت پایین بسته‌های اینترنتی شکایت دارند، بررسی صورت مالی گروه همراه اول نشان می‌دهد این گروه طی سال گذشته در قالب تبلیغات و هزینه بازاریابی و توسعه فروش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

این هزینه‌ها شامل ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و ۵۵۳ میلیارد تومان نیز هزینه بازاریابی و توسعه فروش است.

آیا این همه هزینه تبلیغات لازم است؟ جای آن اگر این هزینه را روی کم کردن فیمت بسته ها می کردید قدرت بیشتری در جذب مشترک بدست می آوردید!!
