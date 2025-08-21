هزینه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی همراه اول برای تبلیغات و بازاریابی!

به گزارش تابناک به نقل از «خانه اقتصاد» درحالی‌که اپراتورها دائما از ضرر و زیان ناشی از قیمت پایین بسته‌های اینترنتی شکایت دارند، بررسی صورت مالی گروه همراه اول نشان می‌دهد این گروه طی سال گذشته در قالب تبلیغات و هزینه بازاریابی و توسعه فروش بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

این هزینه‌ها شامل ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات و ۵۵۳ میلیارد تومان نیز هزینه بازاریابی و توسعه فروش است.