پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور بلاروس به این دو کشور سفر کرده بود، پس دیدار و رایزنیهای با سران و مقامات عالیرتبه ارمنستان و بلاروس، چهارشنبه شب ۲۹ مرداد وارد کشور شد.
رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیسجمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئتهای عالیرتبه ایران و بلاروس، عازم تهران شد.
