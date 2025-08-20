En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت

رئیس جمهور پس از سفر رسمی به دو کشور ارمنستان و بلاروس، دقایقی قبل به میهن بازگشت.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۶۰
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۷ 20 August 2025
|
3 بازدید

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور بلاروس به این دو کشور سفر کرده بود، پس دیدار و رایزنی‌های با سران و مقامات عالی‌رتبه ارمنستان و بلاروس، چهارشنبه شب ۲۹ مرداد وارد کشور شد.

رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیس‌جمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس، عازم تهران شد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ارمنستان بلاروس مینسک خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پزشکیان: سفر به بلاروس نقطه عطف روابط ۲ کشور است
عکس عجیب از ملاقات خصوصی پزشکیان و لوکاشنکو!
پزشکیان دستورگیرندگان از بیرون دولت را کنار بگذارد
سفر رئیس جمهور به بلاروس
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
پزشکیان: ایران و بلاروس با همکاری هم بر تحریم‌ها غلبه کنند
پزشکیان وارد پایتخت بلاروس شد
پزشکیان: اگر موشک نداشتیم حال و روز غزه را برایمان می‌ساختند
آغاز سفر دو روزه رئیس‌جمهور به ارمنستان و بلاروس
لوکاشنکو شخصاً به استقبال پزشکیان رفت
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YOa
tabnak.ir/005YOa