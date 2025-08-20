En
آغاز مرحله دوم حمله اشغالگرانه رژیم اسرائیل به غزه

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از آغاز مرحله دوم عملیات طرح اشغال غزه موسوم به «ارابه‌های گیدعون» خبر داد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۳ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، وی گفت: نیروهای ما اکنون در راستای اجرای عملیات ارابه‌های گیدعون در اطراف شهر غزه در حال انجام مأموریت هستند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گفت: ما حملات علیه حماس در شهر غزه را تشدید خواهیم کرد و اجرای عملیات مقدماتی برای شروع این حملات را آغاز کرده‌ایم.

«اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، طرح حمله به شهر غزه را که توسط «ایال زمیر»، رئیس ستاد و تیم فرماندهی ارشد ارتش اسرائیل به او ارائه شده بود، تصویب کرد و آن را عملیات «ارابه‌های گیدعون ۲» نامید.

کاتس با تأکید بر اینکه طرح کنونی ادامه عملیات «ارابه‌های گیدعون» است، مدعی شد: مرحله اول این عملیات منجر به شکست جنبش حماس و تسلط ارتش بر ۷۵ درصد از نوار غزه شد و زیرساخت‌های زیرزمین و روی زمین حماس را از بین برد.

به گفته وی، عملیات کنونی نیز با هدف شکست حماس، فراهم‌کردن شرایط برای پایان دادن به جنگ، در عین حال آزادی همه اسرا، خلع سلاح حماس و تبعید چهره‌های ارشد آن، غیرنظامی کردن غزه، تأمین فضای امنیت شهرک‌های صهیونیستی و حفظ آزادی عمل ارتش در غزه آغاز می‌شود.

رژیم صهیونیستی در حالی مرحله دوم عملیات ارابه‌های گیدعون را شروع می‌کند که عمده مقامات امنیتی و نظامی صهیونیستی و ۷۱ درصد از اسرائیلی‌ها خواهان پایان جنگ غزه و توافق با حماس برای آزادی اسیران هستند.

همچنین سران نظامی و امنیتی بارها با هشدار اینکه طرح اشغال شهر غزه نیز مانند عملیات‌های گذشته شکست خواهد خورد، اذعان کرده‌اند که غزه مانند افغانستان و ویتنام برای آمریکا به باتلاقی برای اسرائیل تبدیل شده است.

در همین ارتباط، «عامیت هالوی»، نماینده کنست و عضو کمیته امور خارجی و دفاعی رژیم صهیونیستی نیز امروز نسبت به شکست طرح اشغال شهر غزه هشدار داد و افزود: مرحله دوم عملیات ارابه‌های گیدعون مانند مرحله اول شکست خواهد خورد و بهای سنگینی را بر اسرائیل تحمیل خواهد کرد و همچنین ارتش به اهداف تعیین‌شده دست نخواهد یافت.

علاوه بر این، نامگذاری طرح اشغال شهر غزه به «ارابه‌های گیدعون ۲» توسط وزیر جنگ مورد تمسخر کاربران صهیونیستی شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته است.

در همین حال، «صیون نانوس»، خبرنگار شبکه ۱۲ در کانال تلگرامی خود با تأکید بر شکست مرحله اول عملیات نوشت: عملیات ارابه‌های گیدعون «یک» منجر به شکست حماس شد و اکنون ما به سراغ عملیات ارابه‌های گیدعون «دو» با هدف شکست حماس می‌رویم. این یک شوخی نیست، بلکه بیانیه رسمی وزارت جنگ است.

