به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ نمایندگی دائم چین نزد سازمان ملل متحد در نیویورک با ثبت و توزیع یادداشتی توضیحی نزد شورای امنیت تأکید کرده است وضعیت دشوار در اجرای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ نه حاصل اقدامات ایران، بلکه نتیجه اخلال در اجرای برجام توسط آمریکا و سه کشور اروپایی است، و این امر نمی‌تواند بهانه‌ای برای بازگرداندن تحریم‌های لغو شده باشد.

چین در این یادداشت توضیحی هشدار داده است که تلاش برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» می‌تواند پیامد‌هایی «غیرقابل پیش‌بینی و فاجعه‌بار» به‌دنبال داشته باشد و همه دستاورد‌های دیپلماتیک سال‌های گذشته را از میان ببرد.

در این سند تأکید شده است که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور کامل به یکدیگر وابسته‌اند و اقدام برخی کشور‌ها برای فعال‌سازی «اسنپ‌بک» بدون طی روند قانونی، سوءاستفاده از اختیارات و وظایف شورای امنیت محسوب می‌شود و فاقد اعتبار است.

این یادداشت با تأکید بر حق ایران برای بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به عنوان عضو معاهده NPT، خواستار پایبندی همه طرف‌ها به گفت‌و‌گو، احترام متقابل و یافتن راه‌حل‌هایی شد که نگرانی‌های مشروع جامعه بین‌المللی را پاسخ دهد.

پیش از این، روسیه نیز با ثبت و توزیع یک یادداشت توضیحی، مخالفت خود را با فعال سازی اسنپ بک از سوی اروپا اعلام کرده بود.

چین در پایان اعلام کرد که به نقش‌آفرینی فعال خود در روند مذاکرات ادامه خواهد داد و از شورای امنیت خواست به جای مانع‌تراشی، زمینه را برای دستیابی به توافقی جدید و پایدار فراهم کند.