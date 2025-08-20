En
راهکار تازه عراق برای عبور از خاموشی‌ها

شرکت ترکیه‌ای «کارپاورشیپ» با امضای قراردادی، با استفاده از نیروگاه‌های برق شناور خود، حداکثر ۵۹۰ مگاوات برق برای عراق فراهم می‌کند تا به ثبات شبکه این کشور کمک کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۹۱
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۶ 20 August 2025
|
1865 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شرکت «کارپاورشیپ» که اپراتور نیروگاه برق شناور است، در بیانیه‌ای اعلام کرد قرارداد اولیه با وزارت برق عراق و شرکت کل تولید انرژی برقی، امضا شده است.

دو نیروگاه شناور این شرکت در بنادر خور الزبیر و‌ام القصر در بصره لنگر خواهند انداخت و پیش‌بینی می‌شود طی مدت یک ماه، عملیاتی شوند.

عراق در پی تعطیلی ناگهانی یک نیروگاه برق، ماه جاری، با قطعی‌های برق در مناطق مرکزی و جنوبی مواجه شده است.

بر اساس گزارش شرق الاوسط، زیاد الفاضل، وزیر برق عراق، اوایل ماه میلادی جاری اظهار کرد: عراق در حال حاضر، حدود ۲۸ هزار مگاوات برق تولید می‌کند.

طبق گزارش خبرگزاری دولتی، عراق با شرکت «جنرال الکتریک»، توافق‌نامه‌هایی برای ساخت نیروگاه‌هایی با ظرفیت ۲۴ هزار مگاوات و با زیمنس قراردادی برای افزودن ۱۴ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق دارد. همچنین، به زودی توافقنامه‌ای را با شرکت «شانگ‌های الکتریک» برای تولید حداکثر ۱۰ هزار مگاوات برق، امضا خواهد کرد.

نظر شما

