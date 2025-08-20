به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شرکت «کارپاورشیپ» که اپراتور نیروگاه برق شناور است، در بیانیهای اعلام کرد قرارداد اولیه با وزارت برق عراق و شرکت کل تولید انرژی برقی، امضا شده است.
دو نیروگاه شناور این شرکت در بنادر خور الزبیر وام القصر در بصره لنگر خواهند انداخت و پیشبینی میشود طی مدت یک ماه، عملیاتی شوند.
عراق در پی تعطیلی ناگهانی یک نیروگاه برق، ماه جاری، با قطعیهای برق در مناطق مرکزی و جنوبی مواجه شده است.
بر اساس گزارش شرق الاوسط، زیاد الفاضل، وزیر برق عراق، اوایل ماه میلادی جاری اظهار کرد: عراق در حال حاضر، حدود ۲۸ هزار مگاوات برق تولید میکند.
طبق گزارش خبرگزاری دولتی، عراق با شرکت «جنرال الکتریک»، توافقنامههایی برای ساخت نیروگاههایی با ظرفیت ۲۴ هزار مگاوات و با زیمنس قراردادی برای افزودن ۱۴ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق دارد. همچنین، به زودی توافقنامهای را با شرکت «شانگهای الکتریک» برای تولید حداکثر ۱۰ هزار مگاوات برق، امضا خواهد کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.