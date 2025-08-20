En
ساعده سیما: آرمین سهرابیان؟ فکر کردم کار مهمی دارید/ درباره استقلال صحبت نمی‌کنم!

سخنگوی باشگاه استقلال در مواجهه با سؤالی در خصوص آرمین سهرابیان و ماجرای خدمت سربازی‌اش گفت: «تلفنم را جواب دادم چون فکر کردم کار مهمی دارید.» به نظر می‌رسد خانم ساعده سیما هنوز به اهمیت و جایگاه پستی که در استقلال در اختیار دارد، پی نبرده است.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۴ 20 August 2025
ساعده سیما: درباره استقلال حرف نمی‌زنم، فکر کردم کار مهمی دارید!

اگر قرار باشد سخنگوی باشگاه هم پاسخگو نباشد و از این مهم امتناع کند، خبرنگاران برای پرسیدن سؤالات خود با چه فردی تماس بگیرند؟ شاید خانم سیما انتظار دارد خبرنگاران برای سؤالات خود سراغ مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس بروند!

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در گام نخست فصل جدید مسابقات لیگ‌برتر به سه امتیاز مهم و ارزشمند دست یافت. شاگردان ریکاردو ساپینتو موفق شدند با تک گل محمدحسین اسلامی، مدافع عنوان قهرمانی یعنی تراکتور را شکست دهند و با دست پر به تهران بازگردند.

پیروزی آبی‌ها در بازی بزرگ هفته و از سویی خریدهای جدیدی که همچنان در حال اضافه شدن به جمع آبی‌های پایتخت هستند، هواداران این تیم را بیش از پیش به تجربه فصلی موفق و رقابت برای قهرمانی، امیدوارتر کرده است. در این بین خبرهایی هم وجود دارد که ممکن است در روند تیم خلل ایجاد کند و باعث شود ساپینتو مجبور به تغییرات در ترکیب تیمش شود.

در حالی که سرمربی پرتغالی استقلال از در اختیار داشتن بازیکنانی چون آشورماتوف و ماشاریپوف، ستاره‌های ازبکستانی خود به دلیل مصدومیت، محروم است، حالا هم خبری منتشر شده مبنی بر اینکه آرمین سهرابیان هم احتمالاً دیگر در دسترس ساپینتو نخواهد بود. سهرابیان دیروز در بازی تیمش برابر تراکتور در ترکیب اصلی قرار داشت و در کنار عارف آقاسی، مدافعان میانی آبی‌ها را تشکیل می‌دهند.

بر اساس نامه رسمی سازمان وظیفه عمومی فراجا، مدافع استقلال مشمول خدمت سربازی است و تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ مجوز موقت برای فعالیت ورزشی دارد. در این نامه که به هیأت فوتبال استان تهران ابلاغ شده، به صراحت اعلام نوشته شده که آرمین سهرابیان پس از پایان مهلت تعیین‌شده باید به خدمت سربازی اعزام شود. به این ترتیب، ادامه حضور سهرابیان در استقلال امکان‌پذیر نخواهد بود و احتمالاً بازی با تراکتور، آخرین بازی او با پیراهن استقلال بوده و او باید از جمع آبی‌پوشان جدا و راهی یکی از تیم‌های ملوان یا فجرسپاسی شود.

ساعده سیما: درباره استقلال حرف نمی‌زنم، فکر کردم کار مهمی دارید!

در چنین شرایطی خبرنگار تابناک با سخنگوی باشگاه استقلال تماس گرفت تا ضمن اطلاع از صحت و سقم ماجرا، درباره راهکار احتمالی برای از دست ندادن آرمین سهرابیان و موضع باشگاه در این خصوص، صحبت کند. ساعده سیما به دومین تماس پاسخ داد، اما وقتی با پرسشی درباره آرمین سهرابیان و موضوع سربازی‌اش مواجه شد، جملاتی عجیب بیان کرد و پس از آن هم بلافاصله تلفن را قطع کرد. او گفت:«من مصاحبه نمی‌کنم و هیچ حرفی درباره استقلال نمی‌زنم. چون چند بار تماس گرفته بودید و شماره برایم ناشناس بود، فکر کردم کسی هست که کار مهمی دارد.»

در وهله اول اینکه اگر قرار باشد سخنگوی باشگاه هم پاسخگو نباشد و از این مهم امتناع کند، خبرنگاران برای پرسیدن سؤالات خود با چه فردی تماس بگیرند؟ شاید خانم سیما انتظار دارد خبرنگاران برای سؤالات خود سراغ مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس بروند! نکته دیگر اینکه او می‌گوید «فکر کردم کار مهمی دارید»، مگر خبرنگاری که با سخنگوی باشگاه تماس می‌گیرد، سؤالی مهم‌تر از آنچه به استقلال مربوط می‌شود دارد؟

آنچه مشخص است اینکه خانم ساعده سیما پس از حدود ۴ ماه تصدی پست سخنگوی باشگاه، هنوز به اهمیت جایگاه خود و ارتباط با رسانه‌ها پی نبرده است. او در همین مدت کوتاه فعالیت در یکی از مهم‌ترین و مورد توجه‌ترین باشگاه‌های فوتبال ایران، بارها با صحبت‌هایش حاشیه‌ساز و بعضاً جنجال‌ساز شده است. زمان زیادی از حرف‌هایی که سخنگوی باشگاه استقلال در مورد علیرضا منصوریان بر زبان آورد و با واکنش جامعه فوتبال مواجه شد، نمی‌گذرد.

ساعده سیما در واکنش به انتقاداتی که علیرضا منصوریان از او در یکی از برنامه‌های تلویزیون انجام داده بود، از سبک تاکتیکی این مربی و شیوه فنی مدنظرش انتقاد کرد تا صدای اعتراض گروهی از پیشکسوتان استقلال به آسمان بلند شود. در این میان علی تاجرنیا رئیس هیأت مدیره باشگاه هم چنین واکنشی داشت: «علیرضا منصوریان شناسنامه باشگاه ماست و سخنگوی استقلال نباید اینگونه در موردش حرف می‌زد».

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۴
کیاراز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
18
پاسخ
وقتی پست های مدیریتی هم بده بستون و نمایشی میشه از یه بی تجربه چه انتظاری دارید؟
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
14
پاسخ
ای کاش توی انتخاب افراد دقت بشه. با احترام به خانم سیما ولی واقعا ایشون تناسبی با سخنگویی باشگاهی مثل استقلال نداره
ناشناس
|
Germany
|
۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
10
پاسخ
این فکر کرده خیلی کاردرست و حاضرجوابه ولی خیلی لمپن و بی ادبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
11
پاسخ
ما سخنگو اونم ساعد سیما رو نمبخایم کاری نکنید در استادیوم از خجالتش در بیائم
