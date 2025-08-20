En
قهرمانی زودهنگام آمریکا در کشتی جوانان جهان

تیم کشتی آزاد جوانان آمریکا همچون سال گذشته به عنوان قهرمانی جهان دست یافت و ایران نیز در حالی که روسیه از حضور در رده‌بندی تیمی محروم است، برای کسب عنوان نایب‌قهرمانی تلاش می‌کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۶۷
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۱۶ 20 August 2025
|
1521 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تیم آمریکا در پایان رقابت‌های هشت وزن کشتی آزاد جوانان جهان با کسب سه طلا، یک نقره و سه برنز و داشتن دو فینالیست در دو وزن پایانی، قهرمانی زودهنگام جهان را از آن خود کرد.

آمریکا در پایان رقابت‌های هشت وزن با کسب سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز و مجموع ۱۳۵ امتیاز و همچنین داشتن دو فینالیست در دو وزن باقیمانده با حداقل ۱۷۵ و حداکثر ۱۸۵ امتیاز عنوان قهرمانی زودهنگام رقابت‌های جهانی کشتی آزاد جوانان جهان را به دست آورد.

همچنین در پایان رقابت‌های هشت وزن، قزاقستان با یک طلا، یک نقره و سه برنز و مجموع ۱۰۴ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و ایران نیز تنها با یک طلا، یک نقره و یک برنز و مجموع ۷۶ امتیاز در رده سوم قرار گرفت. البته ایران در دو وزن پایانی شانس رسیدن به یک مدال طلا و یک برنز را دارد و در مجموع حداقل صاحب ۱۰۶ امتیاز و حداکثر ۱۱۶ امتیاز خواهد شد. قزاقستان نیز یک کشتی‌گیر در گروه شانس مجدد وزن ۶۱ کیلوگرم دارد که برای رسیدن به دیدار رده‌بندی و کسب مدال برنز تلاش می‌کند تا به این ترتیب هر دو تیم ایران و قزاقستان برای رسیدن به نایب‌قهرمانی جهان رقابت کنند.

عملکرد ضعیف کشتی آزاد جوانان ایران در این رقابت‌ها و ناکامی در کسب عنوان قهرمانی جهان در حالی است که روسیه با کسب دو مدال طلا در اوزان ۵۷ و ۷۴ کیلوگرم، یک مدال نقره در وزن ۹۷ کیلوگرم و دو مدال برنز در اوزان ۷۹ و ۹۲ کیلوگرم و همچنین شانس کسب‌کردن یک مدال طلا و یک مدال برنز در دو وزن پایانی این مسابقات در صورتی که از حضور در رده‌بندی تیمی محروم نبود بعد از آمریکا صاحب عنوان نایب‌قهرمانی جهان می‌شد.

کشتی آزاد جوانان ایران سال گذشته در مسابقات جهانی اسپانیا صاحب سه مدال طلا، یک نقره و سه برنز و کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان پس از آمریکا شده بود. کشتی آزاد جوانان ایران دو سال پیش هم در مسابقات جهانی ۲۰۲۳ اردن با کسب چهار مدال طلا، دو نقره و یک برنز بالاتر از آمریکا صاحب عنوان قهرمانی جهان شده بود.

