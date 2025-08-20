En
آغاز پرداخت حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به مرداد حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز چهارشنبه(۲۹ مرداد ماه) آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۴ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و برای جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.

در این گزارش تاکید شده است؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است؛ بنابراین به همه مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در همه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
9
پاسخ
معوقات چی شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
9
پاسخ
همیشه از بیستم ماه پرداخت میشد حالا انداختند آخر ماه تازه خبر رسانی هم میکنند پرداخت حقوق دیگه خبررسانی نداره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
10
پاسخ
این دیگه چه مدلیه؟ هر ماه زمان پرداخت حقوق بازنشستگان هزار جا اعلام میکنن انگار اتفاق عجیبیه. خودتون حقوق ماهانه نمی گیرید؟
