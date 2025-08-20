آغاز پرداخت حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: پرداخت حقوق مربوط به مرداد حدود ۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از صبح امروز چهارشنبه(۲۹ مرداد ماه) آغاز و طی ۷۲ ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و برای جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تامین من» از ابتدای شهریور ماه مقدور است.

در این گزارش تاکید شده است؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است؛ بنابراین به همه مخاطبان توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در همه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.