پایان جنگ غزه به کابینه بعدی موکول خواهد شد

«یائیر لاپید»، رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی وضعیت امروز اشغالگران در غزه را به باتلاق جنگ افغانستان برای آمریکا تشبیه کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۵۵
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۹ 20 August 2025
|
1409 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «یائیر لاپید»، در گفت‌وگوی با «رادیو ۱۰۳‌اف‌ام» وابسته به این روزنامه، به تمجید «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر اسرائیل واکنش نشان داد.

لاپید در واکنش به اظهارات ترامپ وضعیت کنونی اشغالگران در غزه را فاجعه کامل خواند و گفت: همانطور که افغانستان برای آمریکا به یک باتلاق تبدیل شده بود، غزه نیز برای اسرائیل به باتلاق جنگ تبدیل شده است.

رئیس اپوزیسیون رژیم صهیونیستی با رد اظهارات ترامپ تأکید کرد که نتانیاهو قهرمان جنگ نیست و نمی‌تواند برای غزه تصمیم‌گیری کند.

وی تأکید کرد که نتانیاهو از ترس «بتصلئل اسموتریچ»، وزیر دارایی و «ایتمار بن‌گویر»، وزیر امنیت داخلی که کابینه را هرلحظه به فروپاشی تهدید می‌کنند، نمی‌تواند به توافق با حماس برای آزادی اسیران اسرائیلی و پایان دادن به جنگ تن دهد.

افزون بر این، به خاطر ترس از ترامپ تمایل به مذاکره دارد؛ اما معلوم نیست چه خواسته‌هایی در این مذاکره دارد.

لاپید در ادامه از عملکرد نتانیاهو به شدت انتقاد کرد و اظهار داشت: نزدیک به دو سال است که وی طرحی برای آینده غزه و روز‌های بعد از جنگ ندارد. او اکنون خود را بدون نقشه راه می‌بیند. وی تأکید کرد: نتانیاهو نمی‌تواند در غزه پیروز شود و این امر به کابینه بعدی موکول خواهد شد.

رئیس جمهور آمریکا شب گذشته (سه شنبه) در مصاحبه‌ای با «مارک لوین»، مجری رادیویی محافظه‌کار آمریکایی، درباره رابطه‌اش با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و فعالیت‌های مشترکشان در جریان رویداد‌های امنیتی اخیر صحبت کرد.

در طول مصاحبه، ترامپ از نتانیاهو به خاطر تلاش‌هایش برای آزادی اسیران اسرائیلی در غزه تمجید کرد و گفت: اگرچه عناصری هستند که با نخست‌وزیر مخالفند و حتی می‌خواهند او را پشت میله‌های زندان ببینند، اما «او یک قهرمان جنگی است.»

به گزارش ایرنا، اخیرا پایگاه تحلیلی آمریکایی «المانیتور» نیز در تحلیلی وضعیت امروز رژیم صهیونیستی در غزه را به باتلاق جنگ ویتنام برای آمریکا تشبیه کرده است.

به گفته این پایگاه تحلیلی، رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه هیچ مزیتی ندارد و همزمان با اختلافات داخلی در حال متلاشی‌شدن از درون است.

نتانیاهو بر خلاف هشدار سران نظامی و امنیتی و نظر ۷۱ درصد از اسرائیلی‌ها بر لزوم پایان جنگ و توافق با حماس، همچنان بر طرح خود مبنی بر گسترش اشغال غزه پافشاری می‌کند؛ طرحی که به اعتقاد کارشناسان و متخصصان جنگ رژیم صهیونیستی، مانند طرح عملیات «ارابه‌های گیدعون» شکست سنگینی را متحمل خواهد شد.

