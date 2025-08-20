واردات بنزین سوپر به بخش خصوصی واگذار شد

محسن پاکنژاد وزیر نفت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ظرفیتهای قانونی و مصوبه هیئت وزیران بنا بر این شده که بخش خصوصی نسبت به واردات بنزین سوپر که حالا از آن در مصوبه به عنوان بنزین ویژه یاد شده اقدام کند تا متناسب با هزینه تمام شده و در قالب یک خدمت جدید آن را به هموطنانی که مایل به استفاده از این نوع بنزین هستند قرار بدهد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: این اقدام هیچ تاثیری در سهمیههایی که پیش از این استفاده میشده یعنی 60 لیتر 1500 تومانی و 100 لیتر 3000 تومانی یا کارت سوخت جایگاهها ندارد و هموطنان عزیز میتوانند کماکان از این سهمیهها استفاده کنند.
پاکنژاد خاطرنشان کرد: مقدمات این کار فراهم شده و در درگاه مجوزهای در وزارت اقتصاد درخواستها بارگذاری شده و فرایندهای ثبت سفارش در حال طی شدن است.
وزیر نفت با بیان اینکه روز شنبه یکی از پروژههای بسیار مهم و تاثیرگذار در حوزه جمع آوری گازهای همراه با حضور رئیس جمهور افتتاح شد، گفت: سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر 1.6 میلیارد دلار بوده که به جمع آوری 240 میلیون فوت مکعب گاز همراه حوزه جنوب استان ایلام کمک میکند.
وی افزود: به کارگیری کامل این پروژه میتواند درآمدی حدود 700 میلیون دلار سالانه برای کشور از محل جمعآوری گازهایی که پیش از این سوزانده میشدند ایجاد کند.
پاکنژاد یادآور شد: طرح تکمیل ان جی ال 3200 در حوزه غرب کارون در استان خوزستان وجود دارد و فرایندها به گونهای برنامهریزی شده که بر اساس اهداف کمی برنامه هفتم بتوانیم تا سال پایانی برنامه یعنی 1407 بالغ بر 45 میلیون متر مکعب در روز گازهای همراه را جمع آوری کنیم.
وزیر نفت درباره آخرین وضعیت فروش نفت تصریح کرد: هیچ نفتی که نتوانیم بفروشیم روی آب نداریم و تمام آنچه که روی آب هست متناسب با شرایط بازار برنامه ریزی شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.