اشغال مایکروسافت در اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروهی از کارکنان فعلی و سابق مایکروسافت، روز سهشنبه بخشی از مقر اصلی این شرکت در ردموند واشنگتن را اشغال کردند. این اعتراض بخشی از کمپین «نه به آژور برای آپارتاید» (No Azure for Apartheid) است که علیه همکاریهای مایکروسافت با رژیم صهیونیستی شکلگرفت. معترضان این منطقه را بهعنوان «منطقه آزاد» اعلام کرده و نام آن را به «میدان کودکان شهید فلسطینی» تغییر دادند، تا یادآوری از جنایات رژیم اشغالگر در غزه باشد.
معترضان چادرهایی برپا کرده و آثار هنری در ادای احترام به قربانیان غزه ایجاد کردند، از جمله کفنهایی نمادین و یک پلاک بزرگ با نوشته «گرسنگیدادن به غزه را متوقف کنید». آنها همچنین میز مذاکرهای راهاندازی کردهاند با تابلویی که مدیران مایکروسافت را دعوت میکند تا به میز بیایند و همکاری شرکت با ارتش رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. این گروه اعلام کرده تا زمان اخراج اجباری، این میدان را ترک نخواهد کرد. مایکروسافت هنوز پاسخی به درخواستها برای اظهارنظر نداده است.
این اعتراض ادامه سلسله اقدامات علیه مایکروسافت و مدیرانش به دلیل همکاری با رژیم اشغالگر است. در جشن ۵۰ سالگی مایکروسافت یک مهندس نرمافزار از بخش هوش مصنوعی، سخنرانی مصطفی سلیمان، مدیرعامل هوش مصنوعی مایکروسافت را قطع کرد و خواستار توقف استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از محصولات هوش مصنوعی این شرکت شد. در همان روز، مهندس دیگری سخنرانی ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت را با اعتراض مشابهی مختل کرد. شرکت بلافاصله هر دو کارمند را اخراج کرد. یک ماه بعد، کارکنان گزارش دادند که مایکروسافت شروع به مسدودکردن ایمیلهای Outlook حاوی کلماتی مانند فلسطین، غزه، نسلکشی و آپارتاید کرده است.
بیانیه کمپین «نه به آژور برای آپارتاید» به تحقیق اخیر گاردین در همکاری با مجله +۹۷۲ و لوکال کال اشاره دارد که فاش کرد یگان ۸۲۰۰ (واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل) با استفاده از یک بخش جداگانه و سفارشیشده در مایکروسافت آژور، حجم عظیمی از مکالمات تلفنی شنودشده فلسطینیها در غزه و کرانه باختری را ذخیره میکند؛ مکالماتی که گفته میشود برای شناسایی اهداف بمباران در غزه به کار گرفته شدهاند.
فعالان همچنین سندی با عنوان «ما چرخدندههای ماشین نسلکشی اسرائیلی نخواهیم بود: فراخوان برای انتفاضه کارگری» را منتشر کردهاند. این سند خواستار قطع روابط مایکروسافت با رژیم صهیونیستی است. همچنین فراخوان میدهد برای پایان نسلکشی و گرسنگی اجباری، پرداخت غرامت به فلسطینیان، پایان تبعیض علیه کارکنان فلسطینی، عرب، مسلمان و حامیان فلسطین و حمایت از همه کارکنانی که در دفاع از فلسطین فعالیت میکنند.
این سند کارکنان مایکروسافت را دعوت میکند تا ترک کار، اعتراض و اعتصاب کنند. همچنین از کارکنان همه شرکتها میخواهد که با صدای بلند خواستار قطع کامل روابط و خروج سرمایه از تمام شراکتهای مرتبط با رژیم صهیونیستی شوند؛ این شامل هرگونه همکاری یا رابطه با رژیم صهیونیستی یا شرکت مایکروسافت میشود.
