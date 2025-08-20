En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اشغال مایکروسافت در اعتراض به همکاری با رژیم صهیونیستی

گروهی از کارکنان مایکروسافت بخشی از مقر اصلی این غول فناوری در آمریکا را اشغال کرده و نام آن را تغییر دادند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۲۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۵ 20 August 2025
|
1490 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ گروهی از کارکنان فعلی و سابق مایکروسافت، روز سه‌شنبه بخشی از مقر اصلی این شرکت در ردموند واشنگتن را اشغال کردند. این اعتراض بخشی از کمپین «نه به آژور برای آپارتاید» (No Azure for Apartheid) است که علیه همکاری‌های مایکروسافت با رژیم صهیونیستی شکل‌گرفت. معترضان این منطقه را به‌عنوان «منطقه آزاد» اعلام کرده و نام آن را به «میدان کودکان شهید فلسطینی» تغییر دادند، تا یادآوری از جنایات رژیم اشغالگر در غزه باشد.

معترضان چادر‌هایی برپا کرده و آثار هنری در ادای احترام به قربانیان غزه ایجاد کردند، از جمله کفن‌هایی نمادین و یک پلاک بزرگ با نوشته «گرسنگی‌دادن به غزه را متوقف کنید». آنها همچنین میز مذاکره‌ای راه‌اندازی کرده‌اند با تابلویی که مدیران مایکروسافت را دعوت می‌کند تا به میز بیایند و همکاری شرکت با ارتش رژیم صهیونیستی را متوقف کنند. این گروه اعلام کرده تا زمان اخراج اجباری، این میدان را ترک نخواهد کرد. مایکروسافت هنوز پاسخی به درخواست‌ها برای اظهارنظر نداده است.

این اعتراض ادامه سلسله اقدامات علیه مایکروسافت و مدیرانش به دلیل همکاری با رژیم اشغالگر است. در جشن ۵۰ سالگی مایکروسافت یک مهندس نرم‌افزار از بخش هوش مصنوعی، سخنرانی مصطفی سلیمان، مدیرعامل هوش مصنوعی مایکروسافت را قطع کرد و خواستار توقف استفاده ارتش رژیم صهیونیستی از محصولات هوش مصنوعی این شرکت شد. در همان روز، مهندس دیگری سخنرانی ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت را با اعتراض مشابهی مختل کرد. شرکت بلافاصله هر دو کارمند را اخراج کرد. یک ماه بعد، کارکنان گزارش دادند که مایکروسافت شروع به مسدودکردن ایمیل‌های Outlook حاوی کلماتی مانند فلسطین، غزه، نسل‌کشی و آپارتاید کرده است.

بیانیه کمپین «نه به آژور برای آپارتاید» به تحقیق اخیر گاردین در همکاری با مجله +۹۷۲ و لوکال کال اشاره دارد که فاش کرد یگان ۸۲۰۰ (واحد اطلاعاتی ارتش اسرائیل) با استفاده از یک بخش جداگانه و سفارشی‌شده در مایکروسافت آژور، حجم عظیمی از مکالمات تلفنی شنودشده فلسطینی‌ها در غزه و کرانه باختری را ذخیره می‌کند؛ مکالماتی که گفته می‌شود برای شناسایی اهداف بمباران در غزه به کار گرفته شده‌اند.

فعالان همچنین سندی با عنوان «ما چرخ‌دنده‌های ماشین نسل‌کشی اسرائیلی نخواهیم بود: فراخوان برای انتفاضه کارگری» را منتشر کرده‌اند. این سند خواستار قطع روابط مایکروسافت با رژیم صهیونیستی است. همچنین فراخوان می‌دهد برای پایان نسل‌کشی و گرسنگی اجباری، پرداخت غرامت به فلسطینیان، پایان تبعیض علیه کارکنان فلسطینی، عرب، مسلمان و حامیان فلسطین و حمایت از همه کارکنانی که در دفاع از فلسطین فعالیت می‌کنند.

این سند کارکنان مایکروسافت را دعوت می‌کند تا ترک کار، اعتراض و اعتصاب کنند. همچنین از کارکنان همه شرکت‌ها می‌خواهد که با صدای بلند خواستار قطع کامل روابط و خروج سرمایه از تمام شراکت‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی شوند؛ این شامل هرگونه همکاری یا رابطه با رژیم صهیونیستی یا شرکت مایکروسافت می‌شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
مایکروسافت فلسطین رژیم صهیونیستی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آذری جهرمی هم جبهه اصلاحات را به میخ کشید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
سیفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
1
پاسخ
لعنت بر اسرائیل و حامیانش . که دنیا رابه محلی برای کشتار هزاران انسان تبدیل کرده اند .
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMQ
tabnak.ir/005YMQ