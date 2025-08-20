شناسایی ۴۰۰ مورد مشکوک به بیماری تب دنگی در هرمزگان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ یحیی میرزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: از این شمار ۲ تن مبتلا به بیماری تب دنگی هستند و حال عمومی آنها خوب است.
وی افزود: ناقل بیماری تب دنگی به انسان نیش پشه آئدس، و دوره ابتلاء به آن، هفت تا ده روز است.
میرزاده گفت: پشه آئدس در روز خونخواری میکند و حداکثر گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است و علائم بیماری تب دنگی همانند سرماخوردگی، و آبریزش بینی و تب استخوان شکن از مهمترین علائم ابتلاء به این بیماری است.
وی از مبتلایان به این بیماری خواست که با مشاهده کوچکترین علائم بیماری به مراکز درمانی مراجعه، و از خود درمانی پرهیز کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: آبهای راکد درجویها، لاستیکهای فرسوده، زیر گلدانها و ظرفهای یکبار مصرف از مهمترین عامل تجمع این پشه است؛ پارسال ۳۵ تن در هرمزگان به بیماری تب دنگی مبتلا شدند.
وی خاطرنشان کرد: تب دنگی از سال ۹۸ در هرمزگان شناسایی شد.
