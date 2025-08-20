En
ماجرای خرید رایگان ساپینتو برای استقلال

رسانه مالیایی از انتقال ستاره تیم ملی این کشور به استقلال بدون پرداخت ریالی خبر داد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۲ 20 August 2025
به گزارش تابناک؛ موسی جنپو، ستاره مالیایی یکی از گزینه‌های استقلال برای تقویت خط حمله است در همین رابطه شبکه JRi Sport مالی امروز (چهارشنبه) از توافق نهایی استاندارد لژ با استقلال برای انتقال به این بازیکن به صورت «رایگان» خبر داد. استانداردلژ بدون دریافت هیچ غرامتی پردرآمدترین بازیکنش را به استقلال منتقل کرد.

جنپو فصل گذشته در لیگ ترکیه برای آنتالیا اسپور به‌صورت قرضی توپ زد و در ۲۳ بازی ۲ گل به ثمر رساند. هافبک مالیایی ۳۳ بازی ملی در کارنامه‌اش دارد و ۳ گل به ثمر رسانده است

سایت مالیایی خبر داد که موسی جنپو برای امضای قرارداد ۳ ساله با باشگاه ایرانی به توافق رسیده است. براساس گزارش سایت Sudinfo، ریکاردو ساپینتو به دلیل اینکه قبلا مربی جنپو بوده او را راضی کرده تا به استقلال بیاید.

