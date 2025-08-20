En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آیا بورس ۲۴ ساعته شد؟!

سازمان بورس اعلام کرد پیرو تصمیمات پیشین، با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها، کلیه بورس‌ها در تمامی تعطیلات اعلامی از سوی دولت فعال است.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۱۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۵ 20 August 2025
|
1887 بازدید
|
۲

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حالی که همواره تعطیلات رسمی کشور باعث توقف فعالیت بسیاری از بازارها و نهادهای اقتصادی می‌شود، بازار سرمایه طبق تصمیمات جدید از این قاعده مستثنی شده است. 

مدیر روابط عمومی سازمان بورس در اظهار نظری در خصوص تعطیلی بازار بورس ها در روزها تعطیل گفت: پیرو تصمیمات پیشین، با توجه به فعالیت شعب کشیک بانک‌ها، کلیه بورس‌ها در تمامی تعطیلات اعلامی از سوی دولت فعال است.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
بورس بازار سرمایه سازمان بورس روزهای تعطیل تعطیلات بورس خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
۲۱ اسفند پایان ریاست مجید عشقی | رییس بعدی سازمان بورس چه کسی خواهد بود؟
تدبیر دولت برای بهبود بازار سرمایه چیست؟
آیا بازار بورس و سرمایه دوشنبه ۲۶ آذر ماه تعطیل است؟
درآمدهای سازمان بورس نصف شد
عرضه‌های اولیه تا اطلاع ثانوی لغو شد
جاي خالي رفتارهاي حرفه‌اي در بورس
انتقاد عضو شورای بورس از سهل‌انگاری سازمان بورس
معاملات الگوریتمی سدی در برابر اغوای قیمت و شایعه/ ردیابی مسائل خارج از بازار سرمایه به کمک الگوریتم ها
آیا بورس جذاب‌تر می‌شود؟
چرایی مخالفت سازمان بورس با افزایش سرمایه شرکت‌ها
بورس هفته را قرمزپوش به پایان برد
مصوبه مهم سازمان بورس در حمایت از بازار
گزارش بورس امروز شنبه ۲۴ آذر ماه اعلام شد/ ۹۷ درصد نمادهای بورسی مثبت شدند/ رشد ۵۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
درخواست‌های رییس سازمان بورس از نعمت‌زاده
زنگ بورس ۱۴۰۴ نواخته شد
جزییات بازار برتر از زبان مدیر عامل بورس تهران
حد نصاب سهام در صندوق‌های با درآمد ثابت به ۹ درصد رسید
بازار سرمایه نبض اقتصاد جهانی است
شرکت ملی مس از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه متعلق به استان کرمان می باشد
رشد بازار سرمایه در گروی توسعه نهاد‌های مالی است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
7
پاسخ
این چه تیتری بود؟ چه ربطی داشت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
0
پاسخ
برادر ارجمند جناب تابناک! برای این که مخاطب بیشتری جذب کنید تیتر خلاف واقع اما جذاب می زنید؟ زشت است زشت
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMG
tabnak.ir/005YMG