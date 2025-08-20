آیا بورس ۲۴ ساعته شد؟!

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، در حالی که همواره تعطیلات رسمی کشور باعث توقف فعالیت بسیاری از بازارها و نهادهای اقتصادی میشود، بازار سرمایه طبق تصمیمات جدید از این قاعده مستثنی شده است.
مدیر روابط عمومی سازمان بورس در اظهار نظری در خصوص تعطیلی بازار بورس ها در روزها تعطیل گفت: پیرو تصمیمات پیشین، با توجه به فعالیت شعب کشیک بانکها، کلیه بورسها در تمامی تعطیلات اعلامی از سوی دولت فعال است.
