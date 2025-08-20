En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تولید انبوه سری آیفون ۱۷ از هم‌اکنون آغاز شده است

اپل آماده رونمایی از سری آیفون ۱۷ در اوایل سپتامبر (اواسط شهریور) می‌شود و گزارش‌ها از آغاز تولید انبوه این گوشی‌های هوشمند خبر می‌دهند. این‌بار قرار است علاوه بر مدل استاندارد، پرو و پرو مکس، شاهد یک نسخه فوق‌باریک به نام «آیفون ۱۷ ایر» به جای مدل پلاس باشیم. اپل همچنین برای اولین بار تمام اعضای گوشی‌های جدید خود (حتی مدل‌های پرو) را در کشور هند نیز تولید خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۰۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۸ 20 August 2025
|
7475 بازدید

تولید انبوه سری آیفون ۱۷ با مدیریت فاکسکان در چین

به گزارش تابناک به نقل از منابع صنعتی، تولید انبوه سری آیفون ۱۷ در کارخانه ژنگژو فاکسکان آغاز شده است. این شرکت برای جذب نیروی کار و تسریع روند مونتاژ، پاداش‌های قابل توجهی برای کارکنان خود در نظر گرفته است:

پاداش کارگران دائمی: ۵۴۰۰ یوان (حدود ۷۵۲ دلار)

پاداش کارگران قراردادی: ۸۰۰۰ یوان (حدود ۱۱۱۴ دلار) به‌علاوه یارانه ۱۶۰۰ یوان (۲۳۳ دلار)

بالاترین پاداش ثبت‌شده: تا ۹۳۰۰ یوان (حدود ۱۲۹۴ دلار)

این پاداش‌ها نشان می‌دهد اپل برای آماده‌سازی سریع‌تر دستگاه‌ها جهت عرضه اولیه، به شدت بر سرعت تولید تاکید دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد آیفون ۱۷ در سال جاری میلادی روانه بازار خواهد شد.

گسترش مونتاژ آیفون به هند؛ نخستین‌بار برای تمام مدل‌های سری آیفون ۱۷

برای نخستین‌بار، تمام مدل‌های سری آیفون ۱۷ از جمله نسخه‌های Pro در هند نیز مونتاژ خواهند شد. این اقدام بخشی از راهبرد اپل برای کاهش وابستگی به چین و کاهش تأثیر تعرفه‌های وارداتی در بازار آمریکا است.

این گسترش با همکاری کارخانه گروه تاتا در تامیل‌نادو و کارخانه فاکس‌کان در بنگلور انجام می‌شود. طبق گزارش‌ها، خطوط تولید این دو مجموعه هم‌اکنون فعال شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود کارخانه‌های گروه تاتا طی دو سال آینده تا نیمی از تولید آیفون‌های هند را بر عهده بگیرند.

صادرات آیفون از هند در چهار ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته و ارزش کل آن به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. همچنین منابع آگاه اعلام کرده‌اند که اپل قصد دارد iPhone ۱۷e را نیز در هند تولید کند و حتی مذاکرات برای مونتاژ iPhone ۱۸ در هند آغاز شده است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آیفون 17 ایر آیفون ۱۷ پرو اپل
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا گوگل و اپل در برابر چین شکست می‌خورند؟
ترجمه زنده به ایرپاد می‌آید؛ اپل در آستانه تحول جدید صوتی
تصاویر هدیه خاص مدیرعامل «اپل» به ترامپ
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YM8
tabnak.ir/005YM8