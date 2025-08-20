تولید انبوه سری آیفون ۱۷ با مدیریت فاکسکان در چین
به گزارش تابناک به نقل از منابع صنعتی، تولید انبوه سری آیفون ۱۷ در کارخانه ژنگژو فاکسکان آغاز شده است. این شرکت برای جذب نیروی کار و تسریع روند مونتاژ، پاداشهای قابل توجهی برای کارکنان خود در نظر گرفته است:
پاداش کارگران دائمی: ۵۴۰۰ یوان (حدود ۷۵۲ دلار)
پاداش کارگران قراردادی: ۸۰۰۰ یوان (حدود ۱۱۱۴ دلار) بهعلاوه یارانه ۱۶۰۰ یوان (۲۳۳ دلار)
بالاترین پاداش ثبتشده: تا ۹۳۰۰ یوان (حدود ۱۲۹۴ دلار)
این پاداشها نشان میدهد اپل برای آمادهسازی سریعتر دستگاهها جهت عرضه اولیه، به شدت بر سرعت تولید تاکید دارد. با این حال هنوز مشخص نیست چه تعداد آیفون ۱۷ در سال جاری میلادی روانه بازار خواهد شد.
گسترش مونتاژ آیفون به هند؛ نخستینبار برای تمام مدلهای سری آیفون ۱۷
برای نخستینبار، تمام مدلهای سری آیفون ۱۷ از جمله نسخههای Pro در هند نیز مونتاژ خواهند شد. این اقدام بخشی از راهبرد اپل برای کاهش وابستگی به چین و کاهش تأثیر تعرفههای وارداتی در بازار آمریکا است.
این گسترش با همکاری کارخانه گروه تاتا در تامیلنادو و کارخانه فاکسکان در بنگلور انجام میشود. طبق گزارشها، خطوط تولید این دو مجموعه هماکنون فعال شدهاند و پیشبینی میشود کارخانههای گروه تاتا طی دو سال آینده تا نیمی از تولید آیفونهای هند را بر عهده بگیرند.
صادرات آیفون از هند در چهار ماه ابتدایی سال مالی ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشته و ارزش کل آن به ۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. همچنین منابع آگاه اعلام کردهاند که اپل قصد دارد iPhone ۱۷e را نیز در هند تولید کند و حتی مذاکرات برای مونتاژ iPhone ۱۸ در هند آغاز شده است.
