ترامپ: من ناجی جهانم؛ جنگ جهانی سوم در کار نیست

در حالیکه دادگاه لاهه، بنیامین نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» می‌داند، دونالد ترامپ، او و خود را قهرمان جنگ با ایران توصیف کرد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۰ 20 August 2025
دونالد ترامپ، بار دیگر در خصوص جنگ 12 روزه دچار پریشان‌گویی شد و ادعا کرد که ایران تنها در عرض چهار هفته قادر به توسعه سلاح هسته‌ای بود، اما حملات آمریکا مانع آن شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرنگار آمریکایی مارک لِوین گفت: «فکر می‌کنم آنها طی چهار هفته به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند و از آن استفاده می‌کردند، آن مسأله تهدید جدی از جانب تهران بود».

او همچنین خود و بنیامین نتانیاهو به عنوان یک «جنایتکار جنگی» را «قهرمان جنگ» توصیف کرد و افزود: «او قهرمان جنگ است چون با هم کار می‌کنیم. من هم فکر می‌کنم چنین هستم. من کسی بودم که آن هواپیماها را برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران فرستادم، اما هیچ‌کس این را نمی‌پذیرد».

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اوکراین پرداخت و گفت: من نسبت به دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در اوکراین خوشبین هستم، اما این یک موضوع دشوار است.

ترامپ اذعان کرد که «اگر تفاهم متقابلی با پوتین وجود نداشت، ایالات متحده با خطر مواجه می‌شد. اما اکنون پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز با پوتین و زلنسکی، فرصت خوبی برای حل بحران در اوکراین وجود دارد».

او در ادامه گفت: در دوره ریاست جمهوری من جنگ جهانی سومی رخ نخواهد داد و هیچ‌کس نباید نگران آن باشد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
15
22
پاسخ
تو پلید ترین و خود شیفته ترین فرد تاریخی .
تو یک آدم کشی
بی شرف
خون آشام.
باقر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
9
6
پاسخ
حقارت این پدر نامرد در برابر پوتین در آلاسکا به تمام دنیا ثابت کرد که گفتارهای خون آشام کاخ سفید فقطوفقط در برابر قدرت اتمی وزراتخانه های موشک های اتمی سر فرود می آورند وایران باید به هر قیمتی وبا هر هزینه ای چه جنگ چه صلح باید اتمی شود این تنها را بقای ایران وجلوگیری از تجزیه ایران است به قرآن قسم تنها راه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
5
5
پاسخ
ترامپ یه جنگ بزرگ توی خاورمیانه راه میندازه. به اسم منجی یهود. سوال اینه که جرقه این کار چطور میخوره؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
10
4
پاسخ
مردک منطقه رو به لجن کشیدی بعد میگی مخالف جنگی اگر راست میگی اول سگ حارتون از فلسطین و لبنان و سوریه بکش بیرون و بهش بگو بره سر جای اولش و دست از سر یمن بردار دست از سر عراق و افغانستان و ارمستانو اذربایجان بردار در اخر هم پایگاه هاتو از کشور های عربی حاشیه خلیج فارس بردار ببر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
7
4
پاسخ
چقدر شبیه فرعونه
