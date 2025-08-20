ترامپ: من ناجی جهانم؛ جنگ جهانی سوم در کار نیست

در حالیکه دادگاه لاهه، بنیامین نتانیاهو را «جنایتکار جنگی» می‌داند، دونالد ترامپ، او و خود را قهرمان جنگ با ایران توصیف کرد.

دونالد ترامپ، بار دیگر در خصوص جنگ 12 روزه دچار پریشان‌گویی شد و ادعا کرد که ایران تنها در عرض چهار هفته قادر به توسعه سلاح هسته‌ای بود، اما حملات آمریکا مانع آن شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، ترامپ در مصاحبه‌ای با خبرنگار آمریکایی مارک لِوین گفت: «فکر می‌کنم آنها طی چهار هفته به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند و از آن استفاده می‌کردند، آن مسأله تهدید جدی از جانب تهران بود».

او همچنین خود و بنیامین نتانیاهو به عنوان یک «جنایتکار جنگی» را «قهرمان جنگ» توصیف کرد و افزود: «او قهرمان جنگ است چون با هم کار می‌کنیم. من هم فکر می‌کنم چنین هستم. من کسی بودم که آن هواپیماها را برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران فرستادم، اما هیچ‌کس این را نمی‌پذیرد».

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اوکراین پرداخت و گفت: من نسبت به دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز در اوکراین خوشبین هستم، اما این یک موضوع دشوار است.

ترامپ اذعان کرد که «اگر تفاهم متقابلی با پوتین وجود نداشت، ایالات متحده با خطر مواجه می‌شد. اما اکنون پس از مذاکرات موفقیت‌آمیز با پوتین و زلنسکی، فرصت خوبی برای حل بحران در اوکراین وجود دارد».

او در ادامه گفت: در دوره ریاست جمهوری من جنگ جهانی سومی رخ نخواهد داد و هیچ‌کس نباید نگران آن باشد.