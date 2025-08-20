En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسامی مجروحان و شهید انفجار مهمات در لرستان+عکس

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اعلام مساعد بودن وضعیت درمان مجروحان حادثه انفجار بیرانشهر، گفت: جای نگرانی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۸۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۷ 20 August 2025
|
3849 بازدید
|
۳

عصر دیروز ۲۸ مردادماه ۱۴۰۴ و در جریان انفجار مهمات باقی مانده از تجاوز ناجوانمردانه رژیم منحوس صهیونیستی به کشورمان در روستای «رازباشی» از توابع بخش بیرانشهر استان لرستان، یک نونهال به خیل شهدا پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حادثه انفجار روز جاری در شهرستان بیرانشهر در استان لرستان، تعداد هفت نفر مجروح هم بر جای گذاشت که بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل شدند.

اسامی مجروحان و کشته شده انفجار مهمات در لرستان+عکس

وضعیت درمانی تحت نظر پزشکان متخصص
 
عباس شیرزاد، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به آخرین وضعیت این مجروحان، عنوان کرد: این مجروحان هم اکنون در مرکز آموزشی درمانی شهدای عشایر بستری هستند و مراحل درمانی آنان با نظارت و مداخله پزشکان متخصص به طور کامل در جریان است.

شیرزاد در ادامه با بیان جزئیات بیشتری از نوع مصدومیت‌ها، به مردم اطمینان خاطر داد و افزود: خوشبختانه بر اساس گزارش تیم‌های پزشکی، جراحات وارد شده به این مجروحان شدید نبوده و با پیگیری‌های لازم، جای نگرانی برای آنان وجود ندارد.

اسامی مجروحان و کشته شده انفجار مهمات در لرستان+عکس

بر اساس این گزارش، تاکنون گزارشی مبنی بر تغییر وضعیت بحرانی یا بروز مشکل خاصی برای مجروحان این حادثه دریافت نشده است.

اسامی مجروحان و تنها شهید انفجار مهمات عمل نکرده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در بیرانشهر به شرح زیر توسط روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام شده است.

اسامی مجروحان و کشته شده انفجار مهمات در لرستان+عکس

شهدا:

۱. امیرعلی فلاح فرزند مصطفی

مجروحان:

۱. سعید آریا مهر فرزند ابراهیم
۲. آوینا فلاح
۳. ثنا فلاح فرزند مصطفی
۴. حسین اصل مرز
۵. فادیا فلاح
۶. محمدپارسا رک رک
۷. عمادرضا فلاح

بنابراین تعداد مجروحان تا این لحظه ۷ نفر اعلام شده است.

  

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
حمله اسرائیل به ایران رژیم صهیونیستی حمله رژیم صهیونیستی به ایران شهادت جنگ 12 روزه خبر فوری اسامی شهدا
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش رئیس بنیاد شهید به احتمال افزایش شهدای جنگ
خبرنگاران طلایه‌داران آگاهی در جنگ شناختی هستند
شهادت یک پزشک در تجریش+عکس
شهادت نوجوان ۱۶ ساله در قم بر اثر حمله وحشیانه اسرائیل
واکنش چین به حمله رژیم صهیونیستی به ایران
زیر آوار...بی‌گناه... آرام خوابیده بود!
لاریجانی: اشتباهات گذشته در مذاکرات نباید تکرار شود
فرزند سردار سپهبد رشید به شهادت رسید+عکس
بیانیه شدیداللحن حماس در محکومیت حمله به ایران
حکمرانی رحیمانه
روایت تکان‌دهنده میلاد حاتمی از حمله به اوین
سخنان عجیب موسوی؛ ردپای بیماری یا بازی سیاسی؟!
در جنگ بعدی شاید ایران پیش‌دستی کند!
شهادت امدادگر هلال‌احمر در حین امدادرسانی به مجروحان
آیا در جنگ با صهیونیست‌ها پیروز خواهیم شد؟ /مدیریت هوشمندانه فرماندهان، کلید تغییر سرنوشت جنگ‌هاست
رئیس جمهور قبرس حامل پیام نتانیاهو به ایران+تکذیبیه
اولین تصویر منتشر شده از شهید مینوچهر
ادعای تازه اسرائیل درباره ترور سردار حاجی زاده
تصویری از انسانیت در دل فاجعه
سید حسن خمینی: کروبی گفت می‌خواهم در تهران شهید شوم
اعلام اسامی ۸۹ شهید حادثه تروریستی کرمان
پاسداری که فرزندش را ندید و شهید شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
18
پاسخ
چرا بعد از حدود دو ماه از جنگ هنوز مهمات به جا مانده خنثی نشده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
17
پاسخ
یک نفر شهید شده چندین نفر مجروح بعد میگن جای نگرانی نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
9
پاسخ
دستگاه های نظارتی به وظیفه خود عمل کنند با سهل انگاری برخورد شود برای پیشگیری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YLo
tabnak.ir/005YLo