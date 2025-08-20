En
نظر بقایی در مورد مهم‌ترین مولفه دولت مصدق

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: مهم‌ترین مولفه دولت مصدق و سیاست خارجی او، نفی وابستگی به قدرت‌های خارجی، همزمان با نفی استبداد داخلی بود؛ یعنی تلاش برای استقلال کشور از شر انگلیس و آمریکا به عنوان لازمه دفاع از آزادی.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که  با توجه به مسائلی  که هم با اروپا داریم و هم با ایالات متحده، چطور می‌توانیم از رفتار مصدق و دکتر فاطمی در مواجهه با غرب درس بگیریم، تصریح کرد:  مهم‌ترین مولفه دولت دکتر مصدق و سیاست خارجی او، نفی وابستگی به قدرت‌های خارجی، همزمان با نفی استبداد داخلی بود؛ یعنی تلاش برای استقلال کشور از شر انگلیس و آمریکا به عنوان لازمه دفاع از آزادی.

وی ادامه داد:  فکر می‌کنم این شعار، شعاری بوده که در طول این ۷۰- ۸۰ سال، مطالبه دائمی و مستمر مردم ایران بوده است.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: حرف شهید فاطمی و دکتر مصدق در واقع برآیند مطالبه مردم ایران بود، دلیل آن هم  تجاربی بود  که از گذشته، به ویژه در اواخر دوره قاجار، در مورد آثار و تبعات وابستگی به قدرت‌های بیگانه داشتند. 
 

