به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این سوال که با توجه به مسائلی که هم با اروپا داریم و هم با ایالات متحده، چطور میتوانیم از رفتار مصدق و دکتر فاطمی در مواجهه با غرب درس بگیریم، تصریح کرد: مهمترین مولفه دولت دکتر مصدق و سیاست خارجی او، نفی وابستگی به قدرتهای خارجی، همزمان با نفی استبداد داخلی بود؛ یعنی تلاش برای استقلال کشور از شر انگلیس و آمریکا به عنوان لازمه دفاع از آزادی.
وی ادامه داد: فکر میکنم این شعار، شعاری بوده که در طول این ۷۰- ۸۰ سال، مطالبه دائمی و مستمر مردم ایران بوده است.
سخنگوی وزارت خارجه گفت: حرف شهید فاطمی و دکتر مصدق در واقع برآیند مطالبه مردم ایران بود، دلیل آن هم تجاربی بود که از گذشته، به ویژه در اواخر دوره قاجار، در مورد آثار و تبعات وابستگی به قدرتهای بیگانه داشتند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.