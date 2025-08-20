ماجرای خواستگاری ترامپ از بازیگر هالیوودی در روز طلاقش

وقتی تلفن اِما تامپسون بازیگر مشهور هالیوودی زنگ خورد، او انتظار هر چیزی را داشت جز صدای دونالد ترامپ که به او پیشنهاد ازدواج بدهد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ اِما تامپسون، بازیگر برنده جایزه اسکار، در گفت‌وگویی جدید فاش کرد که دونالد ترامپ، پیش از آن‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا شناخته شود، در سال ۱۹۹۷ با او تماس گرفت. این تماس زمانی رخ داد که تامپسون در حال فیلم‌برداری در لس‌آنجلس بود و در یک کاروان (تریلر) اقامت داشت. او این ماجرا را در برنامه‌ای به نام «Skavlan» در سوئد بازگو کرد و گفت که این تماس یکی از عجیب‌ترین لحظات زندگی‌اش بوده است.

ترامپ در روز طلاقش از این بازیگر هالیوودی خواستگاری کرد

تامپسون نقل می‌کند که در آن زمان، تلفن کاروانش زنگ خورد و وقتی گوشی را برداشت، صدایی گفت: «سلام، دونالد هستم.» او ابتدا فکر کرد که این یک شوخی است، اما به‌سرعت متوجه شد که واقعاً دونالد ترامپ، تاجر معروف آن زمان، پشت خط است.

پیشنهاد قرار عاشقانه

به گفته تامپسون، ترامپ در این تماس پیشنهاد داد که با هم قرار داشته باشند و حتی گفت که می‌تواند در یکی از آسمان‌خراش‌هایش در نیویورک، مانند برج ترامپ، به او «محل اقامت خوبی» ارائه دهد. تامپسون که از این پیشنهاد غافلگیر شده بود، با خنده پاسخ داد: «واقعاً؟ خب، فکر می‌کنم باید کمی بهش فکر کنم.» او در ادامه این تماس را «کاملاً عجیب» توصیف کرد و گفت که نمی‌دانست چگونه باید به این پیشنهاد غیرمنتظره واکنش نشان دهد. چراکه او همان هفته طلاق گرفته بود.

تامپسون همچنین اشاره کرد که این تماس در زمانی رخ داد که او در حال بازی در فیلم «رنگ‌های اصلی» بود، فیلمی که به‌طور غیرمستقیم به سیاست‌های آمریکا و زندگی بیل کلینتون می‌پرداخت. این موضوع باعث شد که تماس ترامپ برایش حتی عجیب‌تر به نظر برسد.

واکنش طنزآمیز تامپسون

تامپسون با طنز خاص خود در این مصاحبه گفت که پس از این تماس، به دوستانش گفته بود: «فکرشو بکنید، شاید الان می‌تونستم بانوی اول آمریکا باشم!» این اظهارنظر با خنده حضار همراه شد. او همچنین افزود که هرگز به این پیشنهاد پاسخ مثبت نداد و تماس به همان مکالمه کوتاه ختم شد.

این بازیگر بریتانیایی که به خاطر نقش‌هایش در فیلم‌هایی مانند «عقل و احساس» و «هری پاتر» شناخته شده است، گفت که این ماجرا برایش بیشتر شبیه یک داستان خنده‌دار است تا چیزی که بخواهد جدی‌اش بگیرد. او همچنین اشاره کرد که در آن زمان، ترامپ بیشتر به‌عنوان یک تاجر و شخصیت رسانه‌ای شناخته می‌شد تا یک چهره سیاسی.



رفتار غیرمتعارف ترامپ

این داستان در بستر زندگی حرفه‌ای تامپسون و همچنین شهرت رو به رشد ترامپ در دهه ۹۰ میلادی رخ داده است. در آن زمان، ترامپ به‌عنوان یک چهره جنجالی در دنیای تجارت و رسانه شناخته می‌شد و هنوز وارد عرصه سیاست نشده بود. با این حال، این ماجرا نمونه‌ای از رفتار غیرمتعارف اوست که سال‌ها بعد در زندگی سیاسی‌اش نیز نمود پیدا کرد.

تامپسون که همیشه به خاطر دیدگاه‌های لیبرال و انتقاداتش از سیاست‌های محافظه‌کارانه شناخته شده، در این مصاحبه هیچ اظهارنظر سیاسی مستقیمی درباره ترامپ نکرد، اما طنز و لحن او نشان‌دهنده فاصله‌ای آشکار بین دیدگاه‌های این دو نفر بود.