امید تازه برای کشف آب مایع در مریخ

دانشمندان به دلیل شرایط سخت، سرد و بسیار خشک در مریخ، مدت‌ها معتقد بودند که آب مایع نمی‌تواند در سطح این سیاره وجود داشته باشد.
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰ 23 August 2025
به گزارش تابناک ؛ دانشمندان به دلیل شرایط سخت، سرد و بسیار خشک در مریخ، مدت‌ها معتقد بودند که آب مایع نمی‌تواند در سطح این سیاره وجود داشته باشد.

با این حال، آب مایع یک عنصر اساسی برای حیات است.

مطالعات درباره شورآبه‌ها نشان می‌دهد که مناطق پوشیده از یخبندان، امیدوارکننده‌ترین کاندیداها برای سکونت‌پذیری آینده مریخ و کاوش‌های زیست‌شناسی فضایی هستند.

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد شرایط نامعلوم برای وجود آب مایع در مریخ همچنان وجود دارد.

