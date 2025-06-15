افزایش بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان؛ مهاجران برمی گردند

تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشورمان، شرایط را مهاجران افغانستانی ساکن در ایران، تغییر داده است.

مهاجران افغانستانی مخصوصا آنها که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، حالا با دیدن تجاوز اسرئیل به ایران، بار دیگر به فکر مهاجرت و این بار به صورت معکوس هستند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، افغانستانی های ساکن ایران که از شرایط کشور خود فراری شده و پیاهنده دیگر کشورها و از جمله ایران شده اند، حالا با دیدن جنگ و تجاوز اسرائیل به ایران، در اندیشه بازگشت سریع به سر می برند.

سردار محمد رحیمی، دکترای ژئوپولیتیک و استاد دانشگاه افغانستانی، معتقد است که بازگشت این اتباع به کشورشان، باعث ایجاد بحران های اقتصادی برای افغانستان خواهد شد.

سردارمحمد رحیمی در گفت و گئو با اسوتنیک افغانستان، با بیان این که افزایش بی‌ثباتی منجر به بازگشت مهاجرین به افغانستان و ایجاد بحران اقتصادی خواهد شد، گفت: چشم اندازی برای پایان مناقشه بین اسرائیل و ایران دیده نمی‌شود، تشدید این مناقشه پیامدهای منطقه‌ای خواهد داشت، خصوصا در منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا که افغانستان و ایران به هم پیوند می‌خورند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در نتیجه افزایش بی‌ثباتی، مهاجرین افغانستان مجبور به بازگشت به کشور شان خواهند شد، گفت: بازگشت مهاجرین به افغانستان به دلیل بی‌ثباتی در ایران می‌تواند فشار زیادی را بر افغانستان وارد کند و باعث تشدید بحران انسانی در افغانستان شود، حتی ممکن است بعضی بحران های اقتصادی در افغانستان ایجاد کند.

این اظهارات در حالی است که اتباع افغانستانی با حضور چندین میلیونی خود در ایران، از اکثر امکانات همانند شهروندان عادی این کشور برخوردار بوده و در مواردی از رفاه بالاتری نیز برخوردار بودند.

به گزارش تابناک، روز گذشته سفارت افغانستان در ایران در متنی با عنوان «هشدار و توصیه!» توصیه هایی به آنها داشت تا از پرداختن به موضوعات مهم در صف های مترو و تاکسی و دیگر مسائل شبیه به این خود داری کنند.

در حالی اتباع افغانستان به دنبال بازگشت به کشور خود هستند که سالهاست در شرایط بسیار بهتری نسبت به کشور خود و حتی کشورهای دیگر در ایران زندگی کرده و از امکانات وآزادی های بسیاری برخوردار بوده و هستند.

افزایش انگیزه های بازگشت مهاجران همسایه شرقی به کشور خود، اتفاق خوبی برای ایران است و هزینه ها مادی و معنوی کشور را کاهش می دهد. امیدوارم این بازگشت برای کشور همسایه نیز منشا خیر و برکت باشد.

خبرنگار:علی قهرمانی