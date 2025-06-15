En
افزایش بازگشت اتباع افغانستانی به کشورشان؛ مهاجران برمی گردند

تجاوز رژیم صهیونیستی اسرائیل به کشورمان، شرایط را مهاجران افغانستانی ساکن در ایران، تغییر داده است.
مهاجران افغانستانی مخصوصا آنها که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، حالا با دیدن تجاوز اسرئیل به ایران، بار دیگر به فکر مهاجرت و این بار به صورت معکوس هستند.
 
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، افغانستانی های ساکن ایران که از شرایط کشور خود فراری شده و پیاهنده دیگر کشورها و از جمله ایران شده اند، حالا با دیدن جنگ و تجاوز اسرائیل به ایران، در اندیشه بازگشت سریع  به سر می برند.
 
سردار محمد رحیمی، دکترای ژئوپولیتیک و استاد دانشگاه افغانستانی، معتقد است که بازگشت این اتباع به کشورشان، باعث ایجاد بحران های اقتصادی برای افغانستان خواهد شد.
 
سردارمحمد رحیمی در گفت و گئو با اسوتنیک افغانستان، با بیان این که افزایش بی‌ثباتی منجر به بازگشت مهاجرین به افغانستان و ایجاد بحران اقتصادی خواهد شد، گفت: چشم اندازی برای پایان مناقشه بین اسرائیل و ایران دیده نمی‌شود، تشدید این مناقشه پیامدهای منطقه‌ای خواهد داشت، خصوصا در منطقه جنوب آسیا و غرب آسیا که افغانستان و ایران به هم پیوند می‌خورند.
 
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه در نتیجه افزایش بی‌ثباتی، مهاجرین افغانستان مجبور به بازگشت به کشور شان خواهند شد، گفت: بازگشت مهاجرین به افغانستان به دلیل بی‌ثباتی در ایران می‌تواند فشار زیادی را بر افغانستان وارد کند و باعث تشدید بحران انسانی در افغانستان شود، حتی ممکن است بعضی بحران های اقتصادی در افغانستان ایجاد کند.
 
این اظهارات در حالی است که اتباع افغانستانی با حضور چندین میلیونی خود در ایران، از اکثر امکانات همانند شهروندان عادی این کشور برخوردار بوده  و در مواردی از رفاه بالاتری نیز برخوردار بودند. 
 
به گزارش تابناک، روز گذشته سفارت افغانستان در ایران در متنی با عنوان «هشدار و توصیه!» توصیه هایی به آنها داشت تا از پرداختن به موضوعات مهم در صف های مترو و تاکسی و دیگر مسائل شبیه به این خود داری کنند.
 
در حالی اتباع افغانستان  به دنبال بازگشت به کشور خود هستند که سالهاست در شرایط بسیار بهتری نسبت به کشور خود و حتی کشورهای دیگر در ایران زندگی کرده و از امکانات وآزادی های بسیاری برخوردار بوده و هستند.
 
 افزایش انگیزه های بازگشت مهاجران همسایه شرقی به کشور خود، اتفاق خوبی برای ایران است و هزینه ها مادی و معنوی کشور را کاهش می دهد. امیدوارم این بازگشت برای کشور همسایه نیز منشا خیر و برکت باشد.

خبرنگار:علی قهرمانی

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳۶
در انتظار بررسی: ۶۷
انتشار یافته: ۲۰۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
28
386
پاسخ
خوش گلدی
پاسخ ها
برادر شهید و یک ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
قابل توجه دولت مردان : حالا که وقت دفاع از جای زندگی است ( وطن ) .پس فقط ما ایرانی برای هم می مانیم
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
نتانیاهوگفته این جنگ یک ماه طول میکشه
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
احسنت ، ی کلمه گفتی، ، جامع و کامل گفتی،،،،، فقط خوش گلدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
قابل توجه حاج آقا علم الهدی...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
الان که جنگه چرامیخوان برن بمونن ازایران دفاع کنن دبگه مگه اینجازندگی نمیکردن
شایان
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
به امید موفقیت
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
برن بهتر والا چی نفع داشتن برن بابا برن تورخدا برن هرچی بدبختي درست کردن توایران اتباع جز بدبختي هیچی دیگه نبودباهشا ن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
مردم افغانستان با شماها چکار کنند اگرموندند گفتید چرا نمیره الآنم ک یک ماه شده دارند ثبت نام کردند میرند ب چیز دیگه وصل کردید بخدا اینا تو جنگ ایران و عراق چقدر شهید دادند جلو خودم تعریف کرده پدرش افغانی هستند حتی من دیدم پدر دوستم ۸سال اسرعراقیا بوده
علی افغانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
ازکلمه گلدی معلومه ترکی گله ای نیست خودت رو معرفی کردی ممنونیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
آقا علی ما ترک و فارس و کرد و بلوچ و عرب و غیره همه یکی هستیم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
34
400
پاسخ
واقعا دیگه ایران امن نیست منم توصیه می کنم زودتر برگردین کشور خودتون
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
انشاالله افغانستان آغوش شان برای همه ایرانیان باز است ما به شما مهمون نوازی را یاد خواهیم داد با رفعت اسلامی باشما بر خورد خواهيم کرد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
منی که اهل افغانستان هستم حاضرم به این آیه مبارک عمل کنم مؤمنان برادر مؤمنان هستم جنگ جنگ کفر مسلمان اس شخص خودم فدای ایرانی ها و تمام مسلمانان میشم☝️
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
خدا کنه برن شلوغ کردن یه طرف هم پول ایران رو میخورن زبون هم دارن جوتب میدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
ما افقانستانی ها تاآخر با ایران می مانیم
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
نفوزی های که گرفتن بیشترش افغانی
روشنگر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
براددان افعان ما برای امنیت وحفظ جان به اینجا امدند
پس هرجا امنیت باشد همتنجا میروند لابد افغانستان الان امنتر است
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
افغانی شما با کشورتون نموندین میگی تا آخر با ایران میمانید ؟ تا یه کم شلوغ بشه آویزون هواپیماها میشید فرار کنید. شرتون کم ما نیازی به کمک شماها نداریم خودمون ۹۰ میلیون شیر جنگی هستیم
علی افغانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
ممنونم دادا لطف دارین بازهم ممنونم حدقل علنی توهین نکردی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
آقا محمد ، من شخصه یک خانم هستم و مادر دو کودک، حاضرم در راه وطن با دست خالی کنار دو فرزند بجنگند ولی و سرم رو پیش هیچ کشوری حتی مسلمان خم نکنم.مرگ باعزت رو به زندگی در خفت و خواری ترجیح میدم دوست دارم حتی جنازه ام در سرزمین خودم دفن شه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
ناشناس شما هم اگر قرآن می دانی و بهش عمل می کنی به آیات قبل هجرت توجه کن،خدا قبل اینکه بهت بگه تا تقی به توقی شد فرار کنی گفته در راه وطن و آزادی بجنگ اگر نتونستی موفق بشی فرار کن ....اینقدر دم از برادری و مسلمانی هم نزن ما پنجاه ساله میزبان شما بودیم و هنوزم هموطنان دستشون توی سفره ملت ماست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
26
336
پاسخ
امیدوارم هرچه زودتر به آغوش وطن عزیزشون برگردن
پاسخ ها
ایران من
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
جالب از ترس جونشون دارند فرار می‌کنند همین افغانی ها هستند که گرای سامانه های ضد هوایی به اسرائیل دادن همین هایی که مظلوم نمایی می‌کنند چون بع ی بربر یا پشتو ۵۰ میلیون بده پدر و مادرشو هم میفروشه شما افاغنه برگردید نیاز نیست مهمان نوازی به لیوانی یاد بدید ۴۰ سال مهمان نوازی کردیم مملکت ایران شما فروختند به اسرائیل بعد از جنگ معلوم میشه این همه بازداشت شدن چندین نفر افغانی بودن به امید پیروزی ایران سرافراز
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
سلام بنظر من حالا نظر بقیه مردم نمی‌دانم شایداینافغانیهابودند ک برای اسرائیل جاسوسی کردند وانتحاری کردن و پهباد ذ
علی افغانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
ممنونیم داداش نظر لطف شماست انشاالله ایران هم براي شما بعد افغانی گلستان بشه همین که محترمانه نظر میدی لطف میکنی
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
تا ابد زنده باد ایران و ایرانی از بلوچستان
سردار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
درسوریه ما بودیم که برای منافع تان جنگیدیم در جنگ ایران وعراق ما باشما هم سنگر بودیم پس فراموش نکن وتوهین هم نکن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
امین،و امید وار که هرچی زودترجنگ در ایران تمام بشه
ناشناس
|
Germany
|
۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
112
311
پاسخ
مفت خورها.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
همه حرف بزنن اونم شما
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
چیومفت خوردن؟ آدم الکی
sabar
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
انشاالله بخیر
مهشید
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
ممنون
احمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
انشالله هرکه مهاجر را مسخره می کنه به زودی زود درد ورنجش را حس کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
88
331
پاسخ
از منابع یارانه ای کشور استفاده کردن. مشاغل مردممون رو اشغال کردند. عده ایشون جرم و نا امنی و اعتیاد رو در کشور زیاد کردند حالا می خوان مجانی برگردند ؟
بیان هزینه سفرشون هم می دم سریع تر برن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
برو تو صف وایستا فعلا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
ما نیاز به مساریف راه نداریم درضم ما هرچند زحمت کشیدم زحمات دست مون هست داریم مصرف می‌کنیم دولتی شما دارن ازپولی زحمت دستی ما استفاده میکند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۸
هرچی میشه سر افغانیا خالی نکنید لطفا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
75
275
پاسخ
باید برن
پاسخ ها
کریمی
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
کجا تشریف دارید که حق تو برسانم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
خیالت راحت افغانی ها مجانی نمیرین هر نفری حدود ۱۰ ملیون پرداخت میکنه تا میرسه مرزه افغانستان واین که مفت خود نیستن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
مهلت قانونیشون داره تموم میشه.عقده ای ها
علی افغانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
ممنونم محترم همین که توهین نکردین ممنونیم حتما اخه تاکی حتمآ حتمآ انشاالله که‌ تا يک سال اینده افغانی رو بازره بین پیدانکنید توایران انشاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
30
181
پاسخ
بیا یه کشور جنگزده نگران بحران اقتصادیش هست هم وطن خودشو نمیخاد
ولی ما که دچار مشکلات امنیتی و اقتصادی و فرهنگی شدیم بازم میگیم بفرما
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
این چیزی که نوشته وما خوندیم خبر درستی نیست وفقط برای ایجاد فتنه است معلوم نیست خبر درستی باشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
69
265
پاسخ
بهتر. همگی باید بروند افغانستان. امیدواریم هرچه زودتر شر همه اشان کم شود از ایران و دیگر هرگز برنگردندو
پاسخ ها
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
ماجایی رفتنی نیستیم
گل ممد
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
خاطر جم برمیگردیم بنایی لازم شدید
سید مختارحسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
39
199
پاسخ
افغانستان یها به این خاطر برمی‌گردند افغانستان که دولت اعلام کرد تمام اتباع که برگه سرشماری دارند تا۱۵برج چهار ایران را ترک نمایند
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
احسنت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
56
311
پاسخ
مملکت رو کردن مسافرخونه.....هر وقت دلشون بخواد میان هروقت هم دلشون بخواد میرن...این چه وضعیه مگه این مملکت در و دروازه نداره؟!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
همین که هست چاره‌ای بیندیش برادر
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
بدبخت اگه درودروازه داشت الان وضع تون این نبود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
شما چکار میکنین پس برو یه دروازه بساز اگه زورشو داری
یه ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
اگ در و دروازه داشت اینجا بودن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
مگه مفتی میان میرن پولشونو میدن
نادر شاه
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
اگر در دروازه داشت که به این راحتی این همه سرباز بی گناه شهید نمیشه
علی افغانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
قبلا نداشت ولی حالا دیوارهم داره دعا کنید که دیگه تا سال آینده افغانی رو توی ایران با زره بین هم پیدا نکنید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
واقعان دمت گرم گل گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
بیچاره ها از دروازه میان سه برابر پول میدن تا وارد ایران بشه
