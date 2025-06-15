En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

موزها تعطیل شد

بنیاد مستضعفان از تعطیلی موزه‌های زیرمجموعه خود خبر داد. موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز پیش‌تر تعطیل شده‌اند.
کد خبر: ۱۳۱۱۷۵۷
| |
1498 بازدید

موزها تعطیل شد

به گزارش تابناک، روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه (وابسته به بنیاد مستضعفان) اعلام کرد: موزه‌های این مجموعه شامل پردیس موزه‌ای دفینه، موزه‌های زمان، هنر ایران (کاخ مرمر)، خودروهای تاریخی ایران، نور و روشنایی و تار و پود یزد، هنرهای اصفهان و پردیس موزه‌ای رامسر، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

همچنین به علاقمندان پیشنهاد شده است از فضای مجازی این موزه‌ها استفاده کرده و در جریان فعالیت آنها باشند. یگان حفاظت از آثار فرهنگی بنیاد مستضعفان، همچنان به‌صورت کامل و مستمر وظیفه حفاظت و حراست از بناها و آثار موزه‌ای را بر عهده دارد.

موزه ها و محوطه‌های تاریخی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از روز جمعه ۲۳ خردادماه تعطیل شده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خبر فوری
تردید دارم در فرصت باقیمانده توافقی میان ایران و غرب حاصل شود/ قضاوت درباره قطع همکاری ایران و آژانس زود است
فعال شدن مکانیسم ماشه بازی خطرناکی را رقم زد/ نشست سازمان ملل فرصتی برای حل مساله است
رکورددار قطعنامه‌های سازمان ملل کدام کشور است؟/رازهای پنهان شورای امنیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت نجومی کیف جدید بالنسیاگا و واکنش فضای مجازی
همه بجای خود
برآورد دقیق خسارات جنگ به میراث فرهنگی
طرح جدید پلیس برای سربازان فراری
ساعات کاری ساتنا به روال قبل بازگشت
اسرائیل با این کار حملات به ایران را جدید جلوه می‌دهند
شوک به اسرائیل: اداره اطلاعات نظامی هدف حمله ایران!
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا اسنپ بک فعال می‌شود؟
الی گشت
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...
پیغام وزیر دفاع عربستان پس از دیدار با علی لاریجانی
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران
زلزله شناس مشهور: زلزله تهران آخرالزمانی است
رانندگان نگران نباشید؛ این جریمه‌ها لغو می‌شوند
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده
ثروت بی‌ارزشی که پیرمرد برای نوه‌هایش گذاشت
کشتی فرنگی قهرمانی جهان| فرخی و میرزازاده طلایی شدند، احمدی نقره گرفت/ سهرابی در شانس مجدد و ساروی در فینال + فیلم
مهدی طارمی اخراج شد / VAR کارت قرمز را باطل کرد!
امیر پوردستان: از حمله اسرائیل دچار شوک و بهت شدیم و هنگ کردیم!
استقبال خارجی‌ها از اعدام جاسوس اسرائیل در ایران
بابک شهبازی جاسوس موساد اعدام شد
ترامپ دیگر نیازی به مذاکره با ایران نمی‌بیند/ مهار ایران به اسرائیل واگذار شده است
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر
فریادهای مهماندار حین سانحه هوایی در ایران  (۱۳۶ نظر)
نیشخند مجری صداوسیما به خانواده عموزاده  (۱۰۳ نظر)
میزبانی کنفرانس خاخام‌ها و نمایش شیعه‌ستیزی باکو/خواسته مستشار صهیونیست در آذربایجان برای برخورد با مومنان  (۸۵ نظر)
زبان بدن پزشکیان در دیدار با امیر قطر  (۸۲ نظر)
خط و نشان نتانیاهو برای اردوغان: اینجا شهر ما است نه...  (۸۲ نظر)
الوصل ۷ - استقلال یک؛ فاجعه در سطح دوم لیگ قهرمانان/ گلباران در پاگشایی ساپینتو  (۸۱ نظر)
درخواست حمید فرخ نژاد از اسرائیل برای حمله به ایران!  (۷۲ نظر)
با شهرام گودرزی چه باید کرد؟  (۷۱ نظر)
پشت پرده توزیع ۲۸۰۰ کارت هدیه بین مسئولین/ هدیه ای معادل ۸۷ سال حقوق یک کارگر!  (۶۲ نظر)
هشت ویدیو از تست موشک بالستیک عظیم ایران  (۵۸ نظر)
رفتار زشت حاضران در خاکسپاری امید جهان  (۵۰ نظر)
نماینده تبریز: در ترکیه فهمیدم مولانا یک بیت شعر فارسی ندارد!  (۴۹ نظر)
جلسه شورای امنیت درباره «مکانیسم ماشه»؛ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران تا ۹ روز دیگر  (۴۷ نظر)
مقایسه درآمد مردم ایران با کشورهای منطقه  (۳۸ نظر)
فاش شدن هدف اصلی حمله بعدی اسرائیل به ایران  (۳۷ نظر)
tabnak.ir/005VFN
tabnak.ir/005VFN