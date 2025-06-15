موزها تعطیل شد

به گزارش تابناک، روابط عمومی گروه موزه‌های دفینه (وابسته به بنیاد مستضعفان) اعلام کرد: موزه‌های این مجموعه شامل پردیس موزه‌ای دفینه، موزه‌های زمان، هنر ایران (کاخ مرمر)، خودروهای تاریخی ایران، نور و روشنایی و تار و پود یزد، هنرهای اصفهان و پردیس موزه‌ای رامسر، تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهند بود.

همچنین به علاقمندان پیشنهاد شده است از فضای مجازی این موزه‌ها استفاده کرده و در جریان فعالیت آنها باشند. یگان حفاظت از آثار فرهنگی بنیاد مستضعفان، همچنان به‌صورت کامل و مستمر وظیفه حفاظت و حراست از بناها و آثار موزه‌ای را بر عهده دارد.

موزه ها و محوطه‌های تاریخی زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز از روز جمعه ۲۳ خردادماه تعطیل شده‌اند.