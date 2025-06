به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، کاربران گوشی‌های آیفون می‌توانند با دنبال کردن مراحل زیر، تماس‌های افرادی که از پیش مشخص کرده‌اند را حتی در حالت سایلنت دریافت کنند:

ابتدا صفحه گوشی را از سمت راست به پایین بکشید، گزینه Focus را لمس و نگه دارید، سپس روی سه نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و وارد تنظیمات شوید. در بخش People، گزینه Allow Calls From را انتخاب کرده و روی Allowed People Only بگذارید. سپس مخاطبان مورد نظر خود را اضافه کنید. در نهایت، گوشی را از حالت سایلنت خارج کرده و Focus را فعال نمایید.

برای گوشی‌های شیائومی نیز، کاربر باید صفحه گوشی را دو بار به سمت پایین بکشد، گزینه Do Not Disturb را لمس و نگه دارد، سپس در بخش Notify About Calls، گزینه From Starred Contacts Only را فعال کند. پس از آن، وارد مخاطبان شده و افراد مورد نظر را با زدن ستاره علامت‌گذاری کنید. در نهایت، گوشی را از حالت سایلنت خارج کرده و حالت Do Not Disturb را فعال کنید تا تماس‌های این افراد به شما اطلاع داده شود.

این تنظیمات بویژه برای افرادی که نیاز دارند تماس‌های مهم خود را حتی در زمان استراحت یا جلسات کاری از دست ندهند، بسیار کاربردی است.