گاف عجیب فرهنگستان در انتخاب معادل یک واژه

معاون واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی اعلام کرد، این فرهنگستان برای واژه «پروفایل»، معادل فارسی «نماگر» را تصویب کرد. این در حالی است که لغت نامه آکسفورد در تعریف پروفایل آورده است: «a description of somebody/something that gives useful information / توصیفی از کسی/چیزی که اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد» و برای مثال آورده است: «We first build up a detailed profile of our customers and their requirements / ما ابتدا یک پروفایل دقیق از مشتریان و نیازهای آنها ایجاد می‌کنیم» ظاهراً مسئولین فرهنگستان صرفاً به شبکه‌های اجتماعی استناد کرده‌اند و همچون موارد متعدد، واژه جایگزین اشتباهی انتخاب کرده‌اند. توضیحات نسرین پرویزی را می‌بینید و می‌شنوید.