کم کردن اشتها و لاغری سریع با کمک ویتامین ها

برخی ویتامین‌ها با کمک به بیشتر شدن متابولیسم، به ویتامین‌های لاغر کننده معروف هستند، این ویتامین‌ها در لاغری و کاهش وزن برای شما عملکرو تاثیرات باور نکردنی خواهند داشت.

ویتامین ب ۶

ویتامین B۶ با تأثیر بر سطوح سروتونین در مغز، نقش مهمی در تنظیم اشتها ایفا می‌کند. سروتونین به عنوان هورمون شادی نیز شناخته می‌شود و به کنترل خلق و خو و کاهش احساسات منفی مانند اضطراب کمک خواهد کرد که این امر به نوبه خود می‌تواند از پرخوری‌های عصبی جلوگیری کرده و به شما در حفظ یک رژیم غذایی متعادل کمک کند.

منابع غنی از ویتامین B۶

موز

اسفناج

نخود فرنگی

گوشت مرغ

ماهی تن

آجیل

ویتامین سی

ویتامین C علاوه بر تقویت سیستم ایمنی، نقش مهمی در کاهش اشتها نیز دارد. این ویتامین با کاهش سطح کورتیزول (هورمون استرس) به کاهش اشتهای عصبی کمک می‌کند. از طرفی هم ویتامین C به بهبود متابولیسم بدن کمک کرده و در نتیجه به سوزاندن کالری بیشتر کمک می‌کند.



منابع غنی از ویتامین C

پرتقال

لیمو

گریپ فروت

کیوی

توت فرنگی

فلفل دلمه‌ای

ویتامین دی

ویتامین D علاوه بر نقش مهمی که در سلامت استخوان‌ها ایفا می‌کند، در تنظیم اشتها نیز نقش مهمی خواهد داشت. مطالعات نشان داده اند که کمبود ویتامین D با افزایش اشتها و چاقی مرتبط است. این ویتامین با تنظیم هورمون‌های گرسنگی و سیری به کاهش اشتها و افزایش احساس سیری منجر خواهد شد.



منابع غنی از ویتامین D

ماهی‌های چرب مانند سالمون، قزل‌آلا و ماهی تن

تخم مرغ

شیر غنی شده با ویتامین D

قارچ