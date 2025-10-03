باجولوند چهارمین طلایی ایران در پارادوومیدانی قهرمانی جهان

به گزارش تابناک، دوازدهمین دوره رقابتهای پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند در هفتمین روز این رقابتها با کسب یک طلا دیگر برای ایران همراه بود که توسط حسن باجولوند ملیپوش پرتاب دیسک کسب شد.
باجولوند که در پارالمپیک 2024 پاریس نقره گرفته بود، در مسابقه پرتاب دیسک کلاس F11 با پرتاب 41.70 متر، به قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد تا چهارمین طلایی کاروان ایران در این رقابتها لقب بگیرد. مهدی اولاد هم در همین ماده و با رکورد 35.96 متر و در تنها پرتاب صحیحش، در رده هفتم قرار گرفت و نتوانست به مدال برسد.
همچنین در ماده پرش طول کلاس T37، علی الفتنیا در پرشهای اول و سوم خطا کرد و در دیگر پرشهای خود به ترتیب رکوردهای 6.23 متر، 6.10 متر، 6.31 متر و 6.35 متر را ثبت کرد و با بهترین رکورد خود یعنی 6.35 متر در جایگاه چهارم قرار گرفت. در این ماده ورزشکاری از مالزی رکورد 6.35 متر را ثبت کرد، اما به دلیل رکوردهای بهتر در پرشهای قبلی نسبت به الفتنیا در رده سوم ایستاد و در وضعیتی جالب ملیپوش ایران به مدال نرسید.