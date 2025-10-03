En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

باجولوند چهارمین طلایی ایران در پارادوومیدانی قهرمانی جهان

حسن باجولوند، ملی‌پوش پرتاب دیسک ایران چهارمین مدال طلای ایران را در رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان به دست آورد.
کد خبر: ۱۲۶۲۱۹۰
| |
214 بازدید

باجولوند چهارمین طلایی ایران در پارادوومیدانی قهرمانی جهان

به گزارش تابناک، دوازدهمین دوره رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان در هند در هفتمین روز این رقابت‌ها با کسب یک طلا دیگر برای ایران همراه بود که توسط حسن باجولوند ملی‌پوش پرتاب دیسک کسب شد.

باجولوند که در پارالمپیک 2024 پاریس نقره گرفته بود، در مسابقه پرتاب دیسک کلاس F11 با پرتاب 41.70 متر، به قهرمانی رسید و صاحب مدال طلا شد تا چهارمین طلایی کاروان ایران در این رقابت‌ها لقب بگیرد. مهدی اولاد هم در همین ماده و با رکورد 35.96 متر و در تنها پرتاب صحیحش، در رده هفتم قرار گرفت و نتوانست به مدال برسد.

همچنین در ماده پرش طول کلاس T37، علی الفت‌نیا در پرش‌های اول و سوم خطا کرد و در دیگر پرش‌های خود به ترتیب رکوردهای 6.23 متر، 6.10 متر، 6.31 متر و 6.35 متر را ثبت کرد و با بهترین رکورد خود یعنی 6.35 متر در جایگاه چهارم قرار گرفت. در این ماده ورزشکاری از مالزی رکورد 6.35 متر را ثبت کرد، اما به دلیل رکوردهای بهتر در پرش‌های قبلی نسبت به الفت‌نیا در رده سوم ایستاد و در وضعیتی جالب ملی‌پوش ایران به مدال نرسید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
پارادوومیدانی پارادوومیدانی قهرمانی جهان پرتاب دیسک
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسامی و رأی نهایی دوپینگی‌های ۲۰۲۴ ایران
۲۰ ملی‌پوش پارادوومیدانی ایران در جهانی هند
غرور در سرزمین محدودیت‌ها؛ از هاجر صفرزاده تا سعید افروز/ اشک و لبخند پارادوومیدانی‌کاران ایران در جهان
الهام صالحی طلای پارادوومیدانی جهان را گرفت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
اتوبوسی که امروز در جاده دماوند به دره سقوط کرد
واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین برای احداث کمپ تخصصی والیبال
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی‌ سازی در راه است/ پشت پرده تصمیم دولت برای سه بانک ملت، تجارت و صادرات
باجولوند چهارمین طلایی ایران در پارادوومیدانی قهرمانی جهان
ردپای خودزنی‌های استقلال از قلعه حسن‌خان تا زوریخ؛ پنجره‌های بسته و مدیریت زنگ‌زده!
بازار خودرو ترمز برید/ رقم‌های عجیب و غریب در قیمت گذاری خودرو
درخواست رسمی برای تعرفه سختی کار پرستاران اطفال
قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۱ مهر + جدول
جدیدترین قیمت خودرو در بازار امروز 9مهرماه + جدول
خبر بد برای زنان: محدودیت جدید در طلاق!
نتایج بررسی حادثه انفجار بندر شهید رجایی به کجا رسید؟
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟
اولین اعدام زن در آمریکا پس از ۲ قرن!
تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت همسر آقامحمدی
غرور در سرزمین محدودیت‌ها؛ از هاجر صفرزاده تا سعید افروز/ اشک و لبخند پارادوومیدانی‌کاران ایران در جهان
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
واکنش فرمانده سپاه به شایعات جنگ
جهانگیر: با مکانیسم ماشه دنیا به آخر نمی‌رسد/۱۰ بار قصاص و حکم ۱۰ سال حبس برای کلثوم اکبری
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
سبزیجاتی که وزن را ذوب می‌کنند
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عکس العمل یک روحانی به تلاش برای تغییر پرچم ایران
کار روحانی و جلیلی به مناظره کشید | «تابناک» زمین بی‌طرف میزبانی  (۱۲۳ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۰۱ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۱ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
قبوض برق سرسام‌آور و یارانه‌های بدون تغییر/ چرا قانون هدفمندی یارانه‌ها خاک می‌خورد؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005ILu
tabnak.ir/005ILu