مترجم: يجب عدم السماح لإيران بالفوز في الحرب الشريرة في اليمن

هذا المقال الذي نشره معهد JISS الإسرائيلي يتحدث فيه العقيد عيران ليرمان عن تقييم لإنهاء الحرب في اليمن ويتخوف من احتسابها نصرًا إيرانيًا مما لذلك تداعيات على المصالح الإسرائيلية والأميركية في المنطقة. وحيث تناول ليرمان الأهمية الجيوسياسية التي يؤمنها المضيق الحيوي اليمني في باب المندب والذي يشكل كسبا عظيما لإيران وحليفها الصيني، صرّح أنه من مصلحة "إسرائيل" (ومصلحة المنطقة ككل) ومصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا تؤدي المخاوف الأخلاقية المشروعة المتعلقة بالحرب في اليمن إلى انتصار إيران ووكلائها مما يؤدي إلى تعزيز السيطرة على كل أو معظم اليمن. سيكون لنصر إيران تداعيات استراتيجية خطيرة، كما تناول الفشل السعودي الإماراتي، في ترجمة أسلحتها المتفوقة وقوتها النارية الأكبر إلى مكاسب تشغيلية على الأرض بناءً على معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي.

أثار الكثيرون هواجس أخلاقية مفهومة (وأسئلة عملية) حول إدارة الحرب في اليمن. في الواقع ، يجب أن يكون التحالف الذي يقاتل انتفاضة الحوثيين أكثر انتباهاً لفقدان أرواح الأبرياء. لكن السماح لوكلاء إيران بالفوز في الحرب في اليمن سيكون له عواقب سياسية وخيمة وبعيدة المدى على "إسرائيل" والمنطقة وعلى مصالح الولايات المتحدة فيها.

منذ سبتمبر 2014 ، كان اليمن في خضم حرب أهلية وحشية. تسعى انتفاضة الحوثيين المدعومة من إيران إلى السيطرة على البلاد (وهي بالفعل تسيطر على العاصمة صنعاء وكل شمال اليمن تقريبًا). تسيطر حكومة عبد ربه منصور هادي الشرعية على جزء كبير من الجنوب ولكنها تواجه الآن أيضًا تمردًا انفصاليًا جنوبيًا في عدن وتحديات من داعش والقوات التابعة للقاعدة. وعليه، رد تحالف تقوده السعودية والإمارات - شمل نقاط مختلفة أيضًا مصر والأردن والمغرب والسودان والبحرين وغيرها - على تهديد الحوثيين بشن حملة واسعة من الضربات الجوية وإرسال بعض "الجنود على الأرض". وفي الآونة الأخيرة ، انفصلت الإمارات عن السعودية وهادي وحولت دعمها إلى المتمردين الجنوبيين (المجلس الانتقالي الجنوبي).

من الناحية العملية ، أثبتت الطريقة التي خاضت بها الحرب أنها غير فعالة بشكل فريد. يثير هذا أسئلة صعبة فيما يتعلق بقدرة القوات الجوية السعودية والإماراتية على ترجمة أسلحتها المتفوقة وقوتها النارية الأكبر إلى مكاسب تشغيلية على الأرض بناءً على معلومات استخبارية قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. إن الحرب التي ادعى السعوديون بثقة زائدة أنها يمكن أن تُحسم في غضون أسابيع خاضت الآن بشكل غير حاسم لأكثر من خمس سنوات.

قد يكون من الممكن لـ"إسرائيل"، بشكل مباشر أو من خلال وكالة مكانها الجديد كجزء من منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، تقديم بعض النصائح. من الشائع أنه في بعض النواحي، فيما يتعلق بالدفاع ضد الهجمات الصاروخية الحوثية، كانت دول الخليج تعتمد بالفعل على درجة معينة من الدعم الإسرائيلي.

والأهم من ذلك ، أن تكلفة القتال ، من حيث المعاناة الهائلة لغير المقاتلين، آخذة في الارتفاع باطراد.

وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، فإن "عشرات الآلاف" من المدنيين هم من بين 130.000 أو أكثر من الذين لقوا حتفهم في القتال الفعلي، كثير منهم قتلوا في غارات التحالف الجوية وفي قصف مناطق مكتظة بالسكان.

والأسوأ من ذلك هو تأثير الجوع والمرض، الذي أودى بحياة حوالي 100 ألف شخص، ليصل إجمالي عدد القتلى في الحرب حتى الآن إلى ما يقارب الربع مليون قتيل. قد تؤدي العوامل الأخرى المساهمة (الفيضانات والجراد وفيروس كوفيد -19) ، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في نوفمبر 2020 ، إلى "خطر وشيك يتمثل في أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود". فحياة ربما أكثر من 20 مليون يمني في خطر الآن.

أدت هذه المستويات من الدمار والمجاعة إلى انتقادات شديدة لسلوك التحالف، في كل من أوروبا والولايات المتحدة، وإلى بعض الإجراءات المتخذة للانفصال عن الإمارات والسعودية. أشارت الحكومة الإيطالية ذات الميول اليسارية مؤخرًا إلى الحرب في اليمن باعتبارها سببًا لإنهاء إمدادات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في أماكن أخرى من أوروبا، حثت منظمات غير حكومية مختلفة الحكومات على اتخاذ خطوات مقاطعة مماثلة.

موقف الولايات المتحدة

لقد رفعت المنظمات غير الحكومية الأمريكية "التقدمية"، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الكونجرس، أصواتهم ضد الحرب وخسائرها البشرية الهائلة. أدى القتل البشع للصحفي عدنان خاشقجي إلى زيادة حدة العداء ضد السعودية. بالعودة إلى عام 2018 ، دعا وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة جيفري فيلتمان - الذي شغل منصب مساعد وزير الخارجية في عهد أوباما - المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ الخطوات الأولى نحو وقف تصعيد الحرب. [1] لم تتأثر إدارة ترامب بسهولة بمثل هذه المناشدات "الأخلاقية". ولكن مع وجود بايدن في البيت الأبيض، فإن ضغط الكونجرس لتقليص دعم المجهود الحربي السعودي لا بد أن يكون له وزن أكبر.

تم توضيح إعلان الإدارة الجديدة بأنها ستعمل على إعادة تقييم مبيعات الأسلحة الرئيسية، التي اختتمت في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، رسميًا كإجراء مراجعة عادي. وهذا يشمل صفقة ضخمة من طراز F-35 مع الإمارات العربية المتحدة (يُنظر إليها على أنها جزء من حوافز "اتفاقيات أبراهام") وبيع الذخيرة للقوات الجوية السعودية.

لم تلعب الاعتراضات على الحرب في اليمن بالضرورة دورًا في قرار بايدن بمراجعة صفقات الأسلحة هذه. لكن الحرب في اليمن قد يكون لها بالفعل تأثير على نتائج عملية المراجعة. ستكون عواقب إلغاء صفقات الأسلحة هذه وخيمة وبعيدة المدى.

من مصلحة "إسرائيل" (ومصلحة المنطقة ككل) ومصلحة الولايات المتحدة ضمان ألا تؤدي المخاوف الأخلاقية المشروعة المتعلقة بالحرب في اليمن إلى انتصار إيران ووكلائها مما يؤدي إلى تعزيز السيطرة على كل أو معظم اليمن. سيكون لنصر إيران تداعيات استراتيجية خطيرة.

إن موقع اليمن على الممر المائي الحيوي لباب المندب من شأنه أن يمنح إيران نقطة اختناق إضافية (إلى جانب موقع إيران على مضيق هرمز) على طرق الشحن الدولية. البحر الأحمر هو منطقة بحرية حيوية بين عالم المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا. كما أن الصين ، والتي يُعتبر هذا الممر المائي بالنسبة لها جزءًا رئيسيًا من "طريق الحرير البحري" (أحد ذراعي "مبادرة الحزام والطريق") ، ستكون مدينةً بالفضل بشكل متزايد لطهران فيما يتعلق بأولوية وطنية عليا.

كما يمكن أن تكون التداعيات على الوضع الهش بالفعل في الصومال وإريتريا وجيبوتي خطيرة.

سيكون هناك أيضا أصداء سياسية رمزية في جميع أنحاء المنطقة. إذا انتصر المتمردون الحوثيون، بعد أن شنوا هجمات صاروخية متكررة على أهداف مدنية في المملكة العربية السعودية، فسيتم تعلم الدروس من قبل العدو والصديق على حد سواء (من حيث التكتيكات والأعراف والاستراتيجية الكبرى والأيديولوجية).

قد تتوقع إدارة بايدن بشكل معقول أن ينخرط السعوديون والإماراتيون في مناقشة حول الطريقة التي تُدار بها الحرب. (في مثل هذه المناقشة، يمكن لـ"إسرائيل" أن تستفيد من بعض خبرتها الخاصة في التنقل بين المعلومات الاستخبارية في الوقت الحقيقي والذخائر الموجهة بدقة والقانون الإنساني الدولي). ومع ذلك، يجب تأطير مثل هذه المناقشة في السياق من التصميم المشترك على كسب الحرب؛ أو على الأقل، إذا تم التوصل إلى نتيجة دبلوماسية، للتأكيد على أن النتيجة لا يمكن تفسيرها على أنها انتصار إيراني.

بالنظر إلى بروز التحدي النووي الإيراني ، من المهم الإشارة في مرحلة مبكرة (كما أدركت فرنسا بالفعل) إلى أن دعم الولايات المتحدة للحلفاء التقليديين، والتصميم على احتواء العدوان الإيراني، سيكونان جزءًا من المعادلة الإقليمية. تحتاج إدارة بايدن إلى تجنب (أو على الأقل التخفيف والتعويض عن) القرارات التي تقوض جهود حلفائها الإقليميين لاحتواء تطلعات الهيمنة الإيرانية؛ تشكل خطراً على حوض البحر الأحمر بأكمله؛ وذلك لصالح حركة (الحوثيين) التي لا تكلف نفسها عناء إخفاء معادتها الفجة للسامية. (وجود لافتات كتب عليها "لعنة على اليهود" و "الموت لأمريكا" و "الموت لإسرائيل" معلقة بشكل بارز على أبواب صنعاء التي يحتلها الحوثيون).

جيفري فيلتمان ، "الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في اليمن: يجب أن تتحرك السعودية أولاً"، فورين أفيرز، 26 نوفمبر 2018.

المصدر:ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير